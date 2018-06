Høie provoserer: Vil ikke gjøre unntak for fødende kvinner

Rammene for pasientskadeordningen er fastsatt av Stortinget og nedfelt i pasientskadeloven. Pasienter har rett til å få erstatning for skader som skyldes svikt i behandlingen. Erstatningen utmåles etter reglene i skadeserstatningsloven og alminnelige erstatningsrettslige regler. Erstatningen dekker økonomiske tap og utgifter man har fått som følge av skaden. Hvis skaden er varig og betydelig, kan man i tillegg ha rett til menerstatning. Det er alltid en viss risiko for at det kan oppstå en skade på mor eller barn i forbindelse med en fødsel. Pasientskadeordningen omfatter bare skader som skyldes fødselshjelpen. En stor fødselsrift som oppstår som følge av en feilvurdering av om det er behov for klipping (episiotomi), vil f.eks. være en pasientskade, mens skader som oppstår på tross av at det gis forsvarlig helsehjelp ikke vil være det. Det er riktig, som det har kommet fram i NRKs reportasjer, at det er gitt en unntaksregel i pasientskadeloven. Den kommer til anvendelse dersom en pasient til tross for korrekt behandling, er påført en skade som er særlig stor og uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. Det er imidlertid også en forutsetning for at denne bestemmelsen skal kunne komme til anvendelse at det dreier seg om en pasientskade som er forårsaket av helsehjelpen som er gitt. Bestemmelsen vil typisk kunne være aktuell når det er brukt aktive behandlingstiltak som tang eller vakuum. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil som unntaksvis kan gi grunnlag for erstatning selv ved korrekt behandling. Bestemmelsen vil kunne anvendes når det er et misforhold mellom nødvendigheten av behandlingstiltaket og hvor omfattende skaden har blitt. Dersom hensynet til mor og barn tilsier en rask forløsning, vil f.eks. bruk av tang eller vakuum kunne være livreddende. Store skader som følge av slik nødvendig og korrekt utført behandling vil ofte bli vurdert som utslag av en risiko som må aksepteres. Unntaksbestemmelsen kommer da ikke til anvendelse. Kvinner som får alvorlige skader i forbindelse med en fødsel, må bli tatt på alvor når de forteller om problemene de får som følge av skadene. De må også få god behandling og annen nødvendig oppfølging. Jeg mener at retten til å få erstatning skal være lik for alle pasientgrupper og at vi bør holde fast ved at pasientskadeordningen skal gi erstatning for skader som skyldes helsehjelpen pasienten får.

Kilde: Stortinget