Høgre peikar på samferdselsministeren: – Meir og meir kaos på ferjene

Saka summert opp: Det har vore store ferjekøar i nord denne sommaren, spesielt på ferjekaiene Jektvik og Kilboghamn.

Vegtrafikksentralen har tilrådd omkøyring på 40 mil for å unngå overnatting på ferjekaia.

Stortingsrepresentant for Høgre, Liv Kari Eskeland, skuldar på regjeringa som innførte gratis ferjer.

Eskeland meiner at regjeringa bør innføre betaling for ferjene igjen for å løyse problemet.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) meiner at problemet ikkje er at ferjene er gratis, men at kapasiteten ikkje er høg nok.

I sommar har det vore enorme ferjekøar i nord.

På ferjekaiene Jektvik og Kilboghamn på Kystriksvegen har det den siste veka vore fullt ferjekaos. Det toppa seg då 100 bubilar blei ståande igjen då den siste ferja hadde gått for kvelden.

Ulf Arne og kona skulle drikke champagne og feire bryllaupsdag. Det rakk dei ikkje på grunn av at ferjene ikkje brukar all kapasitet.

No legg stortingsrepresentant for Høgre, Liv Kari Eskeland, press på samferdselsministeren.

– Dette er regjeringa berre nøydd til å ta tak i. No har dei skyvd problemet framfor seg. Vel dei har fått gratis ferje, det var noko dei gjekk til val på.

Ho påstår at regjeringa ikkje har gjort ei konsekvensutgreiing på kva gratis ferje vil medføre.

– No ser vi resultatet. Det er kaos på ferjeleia.

Omkøyring på 40 mil

Ferja mellom nemnde Jektvik og Kilboghamn er gratis både for passasjerar og køyretøy, noko som har bidratt til den kraftige trafikkauken i sommar.

For ei veke sidan gjekk Vegtrafikksentralen ut med ei åtvaring om at bilistar bør vurdere omkøyring over Saltfjellet for å unngå overnatting på ferjekaia.

Ferjeturen tar normalt rundt éin time. Dersom du vel å køyre Vegtrafikksentralen si tilråda rute, har du ein tur på 40 mil og over sju timar i vente.

– Vi har no sett i tiltakande grad at det er blitt meir og meir kaos når det gjeld ferje og ferjetransporten, meiner Eskeland.

Trygve Slagsvold Vedum og Nord Universitet Nesna i 2022, då det blei kjent at regjeringa ville innføre gratis ferjer på ei rekke samband. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Ei av årsakene til at Senterpartiet ville innføre gratis ferjer var for å skape vekst og utvikling også i kyst- og øysamfunna.

På den andre sida viser fleire til utfordringa ved at ferjene blir fylte med turistar og at dei fastbuande slit med å kome seg med.

Liv Kari Eskeland meiner at betalte ferjer i større grad vil føre til ei haldningsendring hos passasjerane, enn om ferjene skal vere gratis for alle. Foto: Olav Røli / NRK

– Blei ikkje konsekvensutgreidd

Blant årsakene til at det er kaos på ferjeleia, trekker Eskeland fram:

– Det eine går på at det er endringar i beredskapsferje og krav til kviletid. Men det som kanskje er mest utløysande, er dei gratisferjene som no viser seg å ha altfor liten kapasitet.

I tillegg kjem det mange turistar, noko som er bra, ifølge Eskeland.

– Likevel er det norske skattebetalarar som sponsar tyske turistar som reiser med ferja og dei fastbuande blir ståande igjen.

Dette meiner ho ikkje blei konsekvensutgreidd då regjeringa innførte det. Derfor meiner ho at regjeringa bør innføre betaling for ferjene.

– No har vi redusert ferjeprisane. Det har vi vore med på riksvegferjer og på andre fylkesvegferjer. Så det må vere som ein del av eit slikt ferjetakstregime. Det går an å tilpasse på ein heilt kurant og grei måte.

Ho meiner at lokalbefolkninga som bur på desse øyene er meir opptatt av at det går ferjer ofte og frå tidleg om morgonen til seint på kvelden, enn at dei er gratis.

Sp: – Gratis ferje er ikkje problemet

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) har blitt lagt fram kritikken frå Høgre. Han påpeiker at køar om sommaren nok vil vere unngåeleg.

– At folket får gratis ferjetur er ikkje etter mitt syn problemet. Problemet er kapasiteten på sambanda. Det er ikkje slik at Høgrestyrte Oslo set opp prisen på trikken når han er full.

Bent-Joachim Bentzen i Senterpartiet. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Kva vil regjeringa gjere for å få ned køane?

– Gratis ferje er viktig for næringslivet. Derfor har denne regjeringa, i tillegg til å innføre gratis ferje, styrka rammetilskotet til fylke med om lag 8 milliardar 2024-kroner, samanlikna med førre regjering i 2019.

Det er ifølge han eit grep for å blant anna unngå slik problematikk. Han hevdar at Høgre i sitt alternative budsjett for 2024 foreslår milliardkutt til fylka, som blant anna går til samferdsel.

– Eskeland bør ta ein telefon til sine partifellar i Nordland. Der er Høgre for gratis ferje og ønsker sikkert ikkje mindre pengar, sjølv om Høgre nasjonalt vil fjerne fordelen for folk langs kysten om dei kjem til makta.