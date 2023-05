I en steinur utenfor Bodø ligger det et levningene til et menneske som har vært død over lang tid.

Knoklene og beina ligger ute i det åpne, noe som skal ha vært typisk for den førkristne, samiske gravskikken.

Men nå har graven, som skal stamme fra før 1700-tallet, blitt tuklet med.

Kjell Skjerve ble først vist graven på slutten av 70-tallet. I fjor sommer lette han den opp igjen, og oppdaget at noen hadde flyttet på skjelettet.

– Noen hadde lagt hodeskallen oppå planken, sannsynligvis for at det skulle bli et bedre bilde. Bare det mener jeg er gravskjending.

Da han skulle besøke den på nytt med barnebarnet for et par uker siden, så han at det manglet noe viktig.

Hodeskallen.

– Det er rett og slett en grotesk handling. Jeg har ikke noe annet ord for det. At noen kanskje har en hodeskalle til noen som har vært død i flere hundre år på bokhyllen sin, det syns jeg ikke noe om.

Skal ha vært lue i graven

Skjerve tok kontakt med Riksantikvaren som videreformidlet han til Sametinget.

Det var Bodø Nu som først omtalte saken.

Seniorrådgiver for kulturminner i Sametinget, Sidsel Bakke, sier til NRK at disse gravplassene er lett å ødelegge uten at noen får vite hvem som har gjort det.

Derfor prøver de å holde gravplassene hemmelig så godt det lar seg gjøre.

– Flere av disse gravene er kjent, men de er veldig sårbare. Hvis folk snubler over dem, så er det lett å ødelegge. Det er også lett å fjerne noe uten at noen ser det.

At hodeskallen nå er fjernet fra graven, syns hun er fortvilende.

– Jeg syns det er veldig leit. Dette er sårbare kulturminner som burde fått være i fred. Det er i prinsippet det samme som å ta noe fra en kirkegård.

Ifølge Bakke skal det også ha ligget en samelue ved gravplassen, som sist ble sett før krigen.

– Det er skrevet at det lå en samelue, en kvinnelue, i denne graven. Den har enten blitt fjernet eller gått i oppløsning, men det vet vi ikke.

Vurderer anmeldelse

Bakke sier at disse gravene var typisk førkristen samisk kultur, og at det var viktig for dem å ligge luftig og åpent, gjerne mellom steiner og inni bergsprekker.

– Vi har tidligere vurdert å sikre graven slik at dette ikke like lett kan skje. Men slike sikringer er også et inngrep, så vi har ikke gjort det.

Siden det er en grav som stammer fra før kristningen av samene, som skjedde på begynnelsen av 1700-tallet, så anslår de at den er eldre enn det.

Nå vil Sametinget på befaring til stedet, og deretter vurderer de å anmelde forholdet til politiet.

– Det er en kriminell handling å skjende en grav. Vi skal vurdere anmeldelse på Sametinget, og befare stedet.