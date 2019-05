Hjullaster havnet i vannet – føreren savnet

Politiet fikk melding om hendelsen i 21-tiden onsdag kveld, men kan ikke med sikkerheten si når ulykken skjedde.

Den savnede er Karl Sverre Egeland (61).

Politiet planlegger nå hvordan man skal gå fram i det videre letearbeidet. Ulykken har skjedd i et område som er vanskelig tilgjengelig, i tillegg til at vannet er isbelagt.

Vannet skal også være svært dypt, ifølge Bjerkadal, som forteller til Avisa Nordland at kjentfolk sier det kan være snakk om over 180 meter.

– Akkurat nå foregår det ingen leteaksjon. Vi holder på å utrede hvordan vi skal lete. Kan vi bruke dykkere? Kan vi bruke undervannskamera? Det er utrolig dårlig sikt der det har skjedd, i tillegg til at det er en meter tykk is på vannet. Vi er usikre på hvordan vi skal gjøre dette, sier fungerende leder Roald Bjerkadal ved Rana politistasjonsdistrikt til NRK.

Skjøv ut stein

Egeland skal ha blitt observert i kjøretøyet rundt ti minutter før hendelsen skjedde.

Ifølge Lars Nedrevåg i Hovedredningssentralen skjøv hjullasteren ut stein på anleggsplassen da ulykken skjedde.

– Mannen var alene på arbeidsplassen, så vi har ingen vitner til det som skjedde. Men vi ser sporene fra hjullasteren ut i vannet, sier Bjerkadal.

Dårlig sikt i vannet

Onsdag kveld var det dårlig sikt i vannet, noe som vanskeliggjorde redningsarbeidet.

– Søket i vannet er vurdert til å være for risikofylt. Det vil bli tatt en ny vurdering i morgen tidlig. Vi gjør åstedsundersøkelser på land, sier operasjonsleder Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt til NRK torsdag.

Operasjonslederen sier at de har en dialog med familien til den savnede.

– Det er mye som tyder på at det er en arbeidsulykke. Det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd, uttalte Pettersen onsdag.

Redningsdykkere, et redningshelikopter og et ambulansehelikopter ble sendt til stedet etter at ulykken ble kjent.