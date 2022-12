Hjørnestensbedrift brant til grunnen på Sleneset

Fredag kveld var det full overtenning i et industribygg på Sleneset.

Omkring kl. 20 fredag kveld kunne politiet bekrefte at bygget var fullstendig nedbrent.

Bygget som brant ned var en hjørnestensbedrift som lå på industriområdet i Industriveien.

– Politiet skal undersøke i løpet av dagen og arbeide sammen med brannvesen, sier Kai Eriksen, operasjonsleder ved Nordland politidistrikt til NRK.

– Vi har mange vitner vi skal avhøre, legger han til.

Brannvesenet hold på med etterslukking i natt.

– Det var mye vind på stedet, men selv om det var fare for spredning på nærliggende bygg unngikk vi det.

Det var både lut og klor i det nedbrente bygget.

Dette er farlige stoff hvis de blandes. Men det kommer an på hvordan de er lagret. 110-sentralen opplyser til NRK at det her var forsvarlig lagret.

– Brannrøyken i seg selv var livsfarlig. Derfor har vi fremdeles spyling på branntomta, sier Tom Roger Olsen, vaktkommandør i 110-sentralen i Nordland til NRK.

– Det skal ikke være farlig for de som er rundt. Røyken går ut mot havet.

Nå skal brannvesenet undersøke om lut og klor ligger i oppsamlingsgrøfta ved tomta, eller om det har rent ut i fjorden.

Politiet i Nordland opplyser at folk i nabobyggene ble vekt i går natt i tilfelle de måtte evakueres.

– Men det var ikke nødvendig, sier operasjonsleder.