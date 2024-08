Tidligere i august fikk en ung kvinne hjertestans i Helgelandstrappa i Mosjøen i Nordland.

Hendelsen gjorde at en ildsjel fra Mosjøen bestemte seg for å samle inn noe litt uvanlig, men potensielt livsviktig.

– Jeg tenkte at vi måtte få utplassert hjertestartere og førstehjelpsutstyr.

Det sier Willy André Engås som er paramedic og fagutvikler i ambulansetjenesten i Mosjøen.

Engås stusset over at det ikke var plassert ut hjertestartere i trappa og ville gjøre noe med det.

Willy André Engås tok initiativ til å samle inn hjertestartere i Mosjøen. Foto: Privat

7. august omtalte Helgelendingen Engås sitt forslag om å utplassere hjertestartere og siden rant det inn med henvendelser.

– Jeg ble overveldet. Vi fikk inn fem hjertestartere på to og en halv dag av fantastiske givere. Næringslivet har virkelige trådd til her. Det har virkelig rørt meg og mange andre, sier Engås.

439 personer overlevde

– Det er supert at han har ordna fem hjertestartere som kan være mest mulig tilgjengelig døgnet rundt.

Det sier leder for det offentlige Hjertestarterregisteret, Siw Lilly Osmundsen.

I 2023 ble 3036 personer forsøkt gjenopplivet av ambulansepersonell etter hjertestans utenfor sykehus. Av disse overlevde 439 personer.

40 personer hadde fått sjokk av hjertestarter én eller flere ganger og som da hadde puls da ambulansepersonell kom fram. Det viser tall fra Norsk hjertestarterregister.

Pasienter hvor hjerte- og lungeredning og sjokk fra hjertestarter har blitt gjort før ambulansens ankomst har best sjanse for overlevelse.

– Jo tidligere man får et støt etter en hjertestans, desto større er sjansen for overlevelse. Det viktigste er selvsagt hjerte- og lungeredning, men ideelt sett bør man gi et sjokk så tidlig som mulig, sier Osmundsen og legger til:

– Folk ikke må være redd for å bruke hjertestarterne. Den sier hva du skal gjøre og har tydelige illustrasjoner. Den vil ikke lade opp til sjokk om personen ikke den hjerterytmen maskinen kan sjokke, så du får ikke gitt sjokk til noen som ikke skal ha det.

I dag er det i alt 11.000 hjertestartere som er registrert i hjertestarterregisteret, men Osmundsen tror det finnes mange flere i Norge.

Siw Lilly Osmundsen, Seniorrådgiver og leder for Hjertestarterregisteret www.113.no Foto: Erik Lerbæk

– Jeg tror nok at vi kunne hatt mellom 50 000 og 60 000 hjertestartere i registeret.

Osmundsen anbefaler alle som har en hjertestarter om å registrere den i registeret. Det kan nemlig redde liv.

Om du ringer 113 ved en hjertestans, vil operatørene raskt finne ut av om det er en hjertestarter i nærheten dersom den er registrert.

Derfor bør alle registrere hjertestarterne, forteller Osmundsen.

Sykepleier og instruktør Øystein Åkvik viser oss grunnleggende hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. Du trenger javascript for å se video. Sykepleier og instruktør Øystein Åkvik viser oss grunnleggende hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter.

Hvert minutt teller

Engås har jobbet i ambulansetjenesten i 32 år og vet hvor viktig minuttene er dersom noen får hjertestans.

– For hvert minutt som går, så synker muligheten for overlevelse med 7 til 12 prosent. Hvis du mister fire-fem minutter, så mister du en ganske stor prosentandel i forhold til vellykket overlevelse, sier Engås og legger til:

– Derfor er vi helt avhengig av at folk er starta og gjør ting før ambulansen kommer fram. Det er helt uavhengig hvor du måtte befinne deg.

Engås sier at ambulansehelsetjenesten ikke er rusta for å håndtere slike oppdrag.

– Utfordringa vår i ambulansetjenesten at vi verken har sko eller klær som er laget for slike oppdrag. Samtidig kan det være tungt og vanskelig for oss å komme opp på toppene med alt utstyret.

Engås håper flere vil følge etter slik at det blir utplassert flere hjertestartere og førstehjelpsstasjoner på populære turmål.

Må ha hjertestartere nært folk

– Det er sjeldent folk får hjertestans på fjellet, men det er en veldig fysisk anstrengelse som kan utløse hjertestans dersom man har noe underliggende, sier Osmundsen.

Likevel er det en trygghet i at det er hjertestartere i nærheten av populære turområder, der det er mange besøkende, mener Osmundsen.

– De fleste får hjertestans i hjemmet. Hjertestarterne burde derfor være i nærheten av der folk bor.

Osmundsen trekker frem butikker, grendehus og idrettsbaner som gode lokasjoner for hjertestartere.

– Rema 1000 har hjertestartere på de fleste av sine butikker og de ligger gjerne i nærheten av der folk bor. Det er en veldig smart plassering.

Oppfordrer til å ringe 113

Engås mener terskelen for å ringe 113 er for høy hos mange.

– Vi skulle ønske at folk hadde vært flinkere på å ringe, i stedet for å vente og se. Det er bare å ringe nødnummeret, så får de som sitter på sentralene, avgjøre hvorvidt de skal trykke på den røde knappen.

Videre oppfordrer Engås folk til å bidra dersom de skulle komme ut for en ulykke.

– Ikke være redd for å gjøre feil. For det er svært sjelden at folk kan gjøre ting verre.