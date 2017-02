Hjertepasient: – Flaks avgjør om du overlever

Kjell Lund Olsen fra Sulitjelma fikk hjertestans da han var på Eidsvoll hos sine søsken på juleferie. 58-åringen ble raskt fraktet til Rikshospitalet, og mener selv han overlevde fordi han var så nært et PCI-senter.

– Natt til 21. desember fikk jeg telefon fra Kjells søster hvor hun forteller at han er på tur i ambulansehelikopter til Rikshospitalet, forteller samboer Wenche Spjelkavik.

På sykehuset i Oslo ligger Kjell i kunstig koma. Han har hatt et alvorlig infarkt og de får ikke hjertet i gang igjen. Men ved å blokke ut de tette årene til hjertet – såkalt PCI-behandling – greier de å redde livet hans. Etter ei uke blir han overført til sykehuset i Bodø.

Her er hjertespesialisten klar på at Kjell var på rett sted til rett tid.

– Vi kan si at du var heldig på den måten at dette ikke skjedde i Sulitjelma eller i Bodø, sier hjertespesialist Anders Hovland ved Nordlandssykehuset.

I dag må pasienter i Nordland med hjerteinfarkt sendes til Universitetssykehuset i Tromsø for avansert undersøkelse og behandling.

– Pasienter har dødd i flyet

– Jeg hadde flaks, sier Kjell Lund Olsen, som her undersøkes av hjertespesialist Anders Hovland. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Nesten 600 akutte hjertepasienter fraktes fra Nordland til Tromsø hvert år. Her får pasientene sine tette årer blokka ut ved det spesialiserte hjertesenteret på sykehuset i Tromsø.

Dette utgjør hvert fjerde oppdrag ambulanseflyene har i Nord-Norge i løpet av ett år.

– Vi ser at pasientene våre må vente på å komme til Tromsø, og vi ser at de får større skader på hjertemuskelen enn de trenger å få fordi hjelpen er langt unna. Vi ser også at pasienter av og til dør fordi de er langt unna hjelp, sier Hovland.

Hvert år rammes over 12.000 personer i Norge av hjerteinfarkt. Men hvor god behandling pasientene får, avhenger i altfor stor grad av hvilket sykehus de legges inn på.

22. februar skal styret i Helse Nord vurdere om dette tilbudet også skal opprettes ved Nordlandssykehuset i Bodø. Skjer det, vil mange hjerteinfarktpasienter slippe en lang reise.

Stritter imot

I fagmiljøet ved Universitetssykehuset i Tromsø advarer de mot at Nordland får sitt eget hjertesenter. Og de får langt på vei støtte fra klinikksjef Rune Wiseth ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Vi stiller spørsmål om miljøet er robust nok til å greie å drifte to senter i nord. Dersom det gode senteret som er på UNN i dag blir svekket, er det uheldig for hele landsdelen.

Les også: Ordfører måtte selv flys til Tromsø for akutt hjertebehandling

I Sulis er det mange som ville hatt nytte av et PCI-senter i Bodø bare den siste tida.

– Bare i vår omgangskrets har vi fra i høst hatt seks slike tilfeller hvor alle er blitt sendt videre. Det er flaksen som avgjør. Det er ikke rettferdig at det skal være slik, konstaterer Kjell Lund Olsen og Wenche Spjelkavik.