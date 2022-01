Sent 2. juledag smalt det i Brage Halvorsens brystkasse.

Smertene strålte utover i venstre arm.

– Jeg hadde utfordringer med å fullføre setninger. Det var helt jævlig, sier han til NRK.

En ambulanse fikk ham raskt til Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. Der fikk Brage beskjed om at en luftambulanse skulle fly ham til Bodø så raskt som mulig.

Men fire dager senere hadde han ikke rikket seg en meter.

En teknisk feil gjorde nemlig at bestillingen av luftambulansen aldri gikk igjennom.

Uavklart situasjon

Brage Halvorsen bor på Herøy utenfor Sandnessjøen. Ambulansen bruker omtrent en halvtime dit.

Da smertene i brystkassen meldte seg, og de ikke ga seg etter 10–12 minutter, fryktet han et hjerteinfarkt.

– Jeg tenkte det måtte gi seg snart. Men så forsto jeg at det var alvorlig.

Brage Hauger Halvorsen (36) ble lagt inn på sykehuset i Sandnessjøen. Foto: Helgelandssykehuset HF

Etter å ha blitt kjørt med ambulanse til sykehuset får 36-åringen både medisiner og hjerteovervåkningsutstyr.

– De var bekymret for at et stort hjerteinfarkt kunne komme. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle til Bodø for å bli fulgt opp på PCI-avdelingen.

Etter det Brage forsto skulle transporten skje så raskt som mulig.

– Jeg fikk beskjed om at det hastet og at jeg skulle sendes i løpet av fire timer. Men så gikk tiden, forteller han og legger til:

– Det hadde skjedd noe som ikke skal skje.

Bestillingen falt ut av systemet

Etter fire dager, altså den 30. desember, lå nemlig Brage fortsatt i Sandnessjøen. Den dagen fikk han også mer informasjon.

– Sykehuset hadde etterlyst transporten. Jeg fikk høre at reisen ikke lå i systemet til AMK i Tromsø. Bestillingen var aldri registrert, sier han.

Brage Halvorsen skulle til Bodø etter det legene mistenkte kunne være et hjerteinfarkt. Bestillingen av luftambulanse gikk ikke igjennom det elektroniske systemet og turen ble utsatt med mange dager. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Det var hårreisende.

NRK har vært i kontakt med Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge for å finne ut hvordan det er mulig at en bestilling av et ambulansefly bare blir borte.

Etter å ha gjort interne undersøkelser får NRK bekreftet av Inger Lise Kristiansen ved AMK Tromsø og Jørgen Simensen ved AMK Helgeland at det den 27. desember ble bestilt ambulanseflytransport til Nordlandssykehuset i Bodø.

Leder for AMK i Tromsø, Inger-Lise Kristiansen sier i samråd med Jørgen Simensen ved AMK Helgeland at en ukjent teknisk årsak gjorde at Brages oppdrag aldri ble registrert i loggen. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Denne bestillingen ble gjort elektronisk.

Det er i dette systemet det skal ha oppstått en feil.

– Med bakgrunn i samtidighetskonflikt – og så langt ukjente tekniske årsaker – falt bestillingen ut fra sentralens oppdragslogg slik at oppdraget ikke ble gjennomført som planlagt, skriver Kristiansen og Simensen til NRK i en e-post.

Klinikksjef Pål Madsen for Prehospital klinikk ved Helgelandssykehuset forklarer nærmere:

– Vanligvis følges en elektronisk bestilling opp med en telefonkonferanse for å avtale praktiske ting. Denne telefonkonferansen fant ikke sted som normalt på grunn av samtidighetskonflikt. AMK hadde mange oppdrag å håndtere samtidig, men dette skulle ikke i seg selv stoppe bestillingen.

– Dersom transporten hadde hastet, hadde flyet selvsagt blitt etterlyst mye tidligere. Det så man altså ikke behov for her. Vi beklager at pasienten ikke er blitt informert godt nok om dette underveis.

Rakk ikke opp før nyttår

Fire dager etter innleggelsen får altså Halvorsen beskjed om at transporten aldri ble registrert.

– Transporten ble etterspurt 30. desember, og Helgelandssykehuset ble da oppmerksom på at oppdraget ikke lå i loggen, skriver Kristiansen og Simensen.

Videre skriver de at bestillingen ikke ble purret på av Helgelandssykehuset fordi pasientens tilstand ikke krevde rask overflytting til høyere nivå

Samme dag får imidlertid Brage en ny beskjed om transport. Ha skal til Bodø for å få behandling. Da kvelden kom var han fortsatt i Sandnessjøen.

Store deler av romjulen ventet Brage på å bli flydd til Bodø. Han måtte imidlertid vente til 2022 før han kom seg oppover. Foto: Benjamin Fredriksen / Ola Helness / NRK

– Jeg fikk fortalt at PCI i Bodø ikke hadde åpen avdelingen før over nyttår, så det var ikke vits å sende meg oppover.

AMK Helgeland og AMK Tromsø bekrefter at oppdraget ble utsatt til 2022 og beklager seg.

– Vi beklager at pasienten har måttet vente lenge på transporten.

NRK har stilt oppfølgingsspørsmål om hvordan man skal unngå at dette skjer igjen, men foreløpig ikke fått svar på dette.

Vil ha endring

Etter fire dager innlagt i Sandnessjøen fikk Halvorsen beskjed om at han kunne dra hjem på perm frem til transporten til Bodø var klar.

Til tross for noen stressende dager drar han frem at han har følt seg godt ivaretatt av legene og sykepleierne ved sykehuset.

Men han håper dette aldri skjer med andre pasienter i fremtiden.

– Det var en forferdelig situasjon for både meg og familien min. Jeg har to barn og en samboer som også måtte gjennom en vanskelig tid, sier han og legger til:

Ved Nordlandssykehuset i Bodø får Brage Halvorsen nå videre behandling etter hendelsen i jula. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Jeg har vært fortvilt og tålmodigheten min er strukket langt. Dette må opp og frem – slik at det blir gjort endringer slik at ikke flere opplever dette.

4. januar ble han omsider flydd til Bodø for oppfølging på Nordlandssykehuset. Nå får han behandling der.

– For øyeblikket har de kommet frem til at det var en hjerterytmeforstyrrelse. Det blir nå fulgt opp.