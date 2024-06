Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Vegard Kalstad og hans familie fikk over 20.000 kroner i erstatning etter at hjemreisen fra Rhodos ble forsinket med ni timer.

Reiseselskapet Ving informerte familien om at de ikke hadde krav på noen kompensasjon i henhold til loven om pakkereiser.

Kalstad fant ut at familien kunne søke om refusjon gjennom Flypassasjerforordningen, en ordning som Ving ikke informerte om.

Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet kritiserer Ving for deres kommunikasjon med kundene, og mener at selskapet underkommuniserer kundenes rettigheter.

Ving forsvarer sin kommunikasjon, og hevder at de gir kundene god informasjon. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er helt klart noe de gjør for å spare penger. Det hadde blitt fryktelig dyrt om alle hadde søkt om erstatning.

Det sier Vegard Kalstad til NRK om e-posten han fikk fra turoperatøren Ving.

Nylig var han og familien på ferie på Rhodos i Hellas. Det var da de skulle hjem til Norge at problemene oppsto:

– Vi skulle fly hjem i 13-tiden på søndag. Så fikk vi en SMS natt til søndag at flyet var utsatt til 22.45.

Dermed begynte et lite logistikkarbeid for å finne ut hvor familien skulle oppholde seg mens de ventet på flyet som var forsinket rundt ni timer.

Skal du på ferie til Syden i år? Her er noen gode tips for hvordan du skal takle varmen.

– Underveis fikk vi stadig meldinger fra Ving om at reisen var dekket av loven om pakkereiser, og at man ikke hadde krav på noen kompensasjon.

Da familien var kommet hjem til Norge, tikket det inn en ny e-post fra Ving:

Fra: Ving Til: Vegard Kalstad Sendt: 27. mai 2024 Emne: Viktig beskjed fra Ving Vi skriver til deg i forbindelse med flyforsinkelsen på reisen din fra Rhodos. Vi forstår at en forsinkelse som avslutning på reisen er en kjedelig opplevelse. Flyforsinkelser på hjemreisen er ikke omhandlet i Lov om pakkereiser, og gir dermed ikke rett til kompensasjon fra reisearrangøren. Her kan du lese mer om rettigheter ved flyforsinkelse: https://www.ving.no/flyforsinkelse. Har du hatt utgifter som går utover avtalen din med Ving - for eksempel parkering, tilslutningstransport eller lignende, kontakter du ditt forsikringsselskap. En forsinkelseserklæring fra flyselskapet vil være tilgjengelig innen en uke. Vi håper du fikk mange gode opplevelser på Rhodos.

Men det var en beskjed som Kalstad ikke slo seg helt til ro med.

Fikk refundert over 20.000 kroner

– Det Ving sender ut av informasjon, er at i reisen er dekket av loven om pakkereiser, og da får man ikke noe for forsinket hjemreise, sier han og legger til:

– De prøver å opplyse at man ikke har krav til å få dekket noe gjennom loven om pakkereiser. Men så kan man søke om refusjon gjennom andre ordninger.

Men ved en tilfeldighet hadde Kalstad funnet en annen ordning som kunne utløse erstatning, Flypassasjerforordningen.

Dette kravet måtte han rette til Vings eget flyselskap, Sunclass Airlines.

– Jeg har jo bestilt en pakkereise gjennom Ving for å kun ha de å forholde meg til, men så må jeg søke kompensasjon til Sunclass.

Det gjorde Kalstad. Resultatet?

Familien fikk refundert 400 euro per person, eller 22.871 kroner for forsinkelsen.

– Hva tenker du om at Ving sender ut en e-post med et hovedbudskap om at man ikke har krav på penger?

– Jeg syns det er veldig misvisende. Og jeg tror helt seriøst at prosentandelen av reisende som har søkt om kompensasjon er fryktelig lav – fordi folk ikke er klar over det.

NRK har forelagt Forbrukertilsynet e-posten som Kalstad mottok fra Ving.

De er ikke nådige i sin dom over turoperatørens kommunikasjon med kunden.

Hotellet familien Kalstad bodde på Rhodos hadde det meste. Foto: Vegard Kalstad

Forbrukertilsynet: – Kan være misvisende

– Vi ser at måten Ving formulerte seg i sin henvendelse til forbrukeren kan være misvisende. Det er også påfallende at det er svært lite informasjon om rettigheter etter flypassasjerforordningen på nettsiden de viser til.

Det sier Linn Hogner Jahr, direktør for Forbruker Europa i Forbrukertilsynet.

Line Hogner Jahr er direktør for forbrukersaker i Europa i Forbrukertilsynet. Foto: Forbrukertilsynet

Tilsynet skriver videre at det kan og bør komme tydeligere frem i e-posten til kundene at de kan ha rettigheter gjennom flypassasjerforordningen, selv om reisen ikke skulle utløse rettigheter i loven om pakkereiser.

– Ving har informasjonen på nettsiden de viser til, men den er langt nede på siden og det er lite informasjon der i forhold til informasjonen de gir om forsinkelser som dekkes av pakkereiselovgivningen.

Les hele svaret fra Forbrukertilsynet Foto: Snorre Tønset / NRK Ekspander/minimer faktaboks – Vi ser at måten Ving formulerte seg i sin henvendelse til forbrukeren kan være misvisende. Det er også påfallende at det er svært lite informasjon om rettigheter etter flypassasjerforordningen på nettsiden de viser til, sier direktør for Forbruker Europa i Forbrukertilsynet, Linn Hogner Jahr. – Det kan og bør nok komme tydeligere frem allerede i henvendelsen at passasjerene ikke nødvendigvis har rettigheter etter pakkereiselovverket, samtidig som de kan ha krav direkte etter flypassasjerforordningen. – Ving har informasjonen på nettsiden de viser til, men den er langt nede på siden og det er lite informasjon der i forhold til informasjonen de gir om forsinkelser som dekkes av pakkereiselovgivningen. – Vi i Forbruker Europa er kjent med problemstillingen der forbrukere ikke får/ikke får god nok informasjon om rettighetene de har i forbindelse med forsinkelser. I henhold til pakkereiseloven og direktivet er arrangøren av pakkereisen ansvarlig for å finne alternativ transport (også ved hjemreise). Samtidig står det i pakkereiseloven at arrangøren er erstatningsansvarlig for tap den reisende får som følge av mangel ved pakkereisen med mindre det er ekstraordinære omstendigheter. – For reiseavtaler viser pakkereiseloven til at arrangøren har samme begrensninger i sitt ansvar som transportrettslig lovgivning har for transportøren, for eksempel flypassasjerforordningen for flyselskaper. (Dersom det ikke finnes transportrettslig lovgivning som begrenser transportørens erstatningsansvar, kan arrangøren av pakkereisen avtalefeste begrensninger innen gitte rammer.) Det står også at erstatning (og prisavslag) etter pakkereiseloven og transportrettslig lovgivning skal gå til fradrag for hverandre.

Forbrukerrådet: – Bevisst underkommunikasjon

Heller ikke juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet er imponert over kommunikasjonen fra Ving.

Han henger seg først opp i at Ving påstår at loven om pakkereiser ikke dekker hjemreisen.

– Hjemreisen er åpenbart del av pakkereisen på samme måte som utreisen var. Informasjonen fra Ving er etter vår vurdering i strid med pakkereiselovens bestemmelser.

– Burde Ving skrive at det finnes andre veier til erstatning enn det som har hjemmel i Loven om pakkereiser?

– Her mener vi at Ving bevisst underkommuniserer de rettighetene forbrukerne har etter pakkereiseloven. Det nytter ikke å si at pakkereiseloven ikke gjelder for hjemreisen når hele reisen er solgt som en pakke.

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Foto: Emma-Marie B. Whittaker

Iversen fortsetter:

– Hjemreisen er uansett en flyreise som gir passasjeren rettigheter ovenfor flyselskapet i tillegg, helt uavhengig av pakkereiseaktøren. En flyvning som er over tre timer forsinket, gir i utgangspunktet passasjeren rett på minst 250 euro i standardisert kompensasjon.

Han er heller ikke nådig over informasjonssiden på nett som Ving viser til.

– Lenken videre inn til Ving sine reisevilkår hjelper ikke, da innholdet i dem også er egnet til å forvirre forbrukeren om sine rettigheter. Der vilkår eller praksis er i strid med pakkereiselovens regler, går pakkereiseloven foran.

Iversen poengterer også at reiseforsikringen, som Ving henviser til i e-posten, kun gjelder i tilfeller hvor hverken pakkereiseoperatør eller flyselskap kan holdes ansvarlig.

– Med tanke på at forbrukeren har gode og dekkende rettigheter mot begge disse aktørene, så har reiseforsikringen mindre betydning ved forsinket hjemkomst.

Les hele svaret fra Forbrukerrådet Ekspander/minimer faktaboks – Hjemreisen er åpenbart del av pakkereisen på samme måte som utreisen var. Informasjonen fra Ving er etter vår vurdering i strid med pakkereiselovens bestemmelser, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen. – Lenken videre inn til Ving sine reisevilkår hjelper ikke, da innholdet i dem også er egnet til å forvirre forbrukeren om sine rettigheter. Der vilkår eller praksis er i strid med pakkereiselovens regler, går pakkereiseloven foran. – I utgangspunktet gir alle avvik fra pakkereiseavtalen rettigheter etter pakkereiseloven. En av disse rettighetene er erstatning, noe som typisk kan omfatte merkostnader ved forsinket hjemkomst. Slik erstatning kan typisk dekke behovet for utvidet parkering på lufthavnen eller nye kollektivbilletter dersom forsinkelses førte til at du mistet korresponderende transport. – Burde Ving skrive at det finnes andre veier til erstatning enn det som har hjemmel i Loven om pakkereiser? – Her mener vi at Ving bevisst underkommuniserer de rettighetene forbrukerne har etter pakkereiseloven. Det nytter ikke å si at pakkereiseloven ikke gjelder for hjemreisen når hele reisen er solgt som en pakke. – Sett fra vår side er det åpenbart at også hjemreisen er omfattet av pakkereiselovens bestemmelser, og at forsinkelser hjemover også kan gi rett på erstatning. – Hjemreisen er uansett en flyreise som gir passasjeren rettigheter ovenfor flyselskapet i tillegg, helt uavhengig av pakkereiseaktøren. En flyvning som er over tre timer forsinket, gir i utgangspunktet passasjeren rett på minst 250 euro i standardisert kompensasjon. – Flyselskapet som du flyr med vil også være ansvarlig for forsinkelsen, men du kan ikke få dekt tapet ditt mer enn én gang. – Reiseforsikringen dekker kun de tilfellene der verken flyselskapet eller pakkereiseaktøren er ansvarlig for tapet. Med tanke på at forbrukeren har gode og dekkende rettigheter mot begge disse aktørene, så har reiseforsikringen mindre betydning ved forsinket hjemkomst. – Er dette en problemstilling dere har hørt om før? – Ja, vi hører jevnlig om slike problemstillinger. Forbrukeren føler seg ofte mellom barken og veden, der flyselskap og pakkereiseaktøren er uenig om hvem som er ansvarlig for utgiftene forsinkelsen medførte. Det er heller ikke uvanlig at både flyselskap og pakkereiseaktør forsøker å dytte forbrukeren videre til reiseforsikringen.

Ving står på sitt

– Vi er alltid er åpne for konstruktive innspill fra både kunder og forbrukermyndigheter. Vi gjør kontinuerlig vurderinger og justeringer av informasjonen vi sender ut, slik at gjestene våre forstår dem, skriver Country Manager for Ving Norway, Marie-Anne Zachrisson, i en e-post.

Hun forklarer at det finnes to typer lovverk for flyreisende:

Det ene er Flypassasjerfordningen, som gjelder for alle reisende, uavhengig om du har en pakkereise eller reiser gjennom et flyselskap.

Den andre er pakkereiseloven.

Til tross for at Ving sendte ut epost med ordlyden: «Flyforsinkelser på hjemreisen er ikke omhandlet i Lov om pakkereiser, og gir dermed ikke rett til kompensasjon fra reisearrangøren», snur Vings pressetalsperson i dialog med NRK.

Country Manager for Ving Norway, Marie-Anne Zachrisson, forteller at de hele tiden jobber for å kunne gi sine reisende best mulig informasjon. Foto: DAVID KURTZ / DAVID KURTZ

Ifølge Zachrisson falt forsinkelsene familien Kalstad opplevde inn under både Pakkereiseloven hos Ving, og Flypassasjerordningen.

– Da kan de få erstatning fra flyselskapet. Det var den informasjonen vi prøvde å videreformidle til kundene våre, skriver hun.

– I dette tilfellet var flyselskapet, Sunclass Airlines, en del av samme familie som Ving. Derfor tok vi dialogen med Sunclass på vegne av kundene, for å gjøre det enklere for dem.

Når det gjelder kritikken rundt kommunikasjonen med kundene, mener Ving at de er tydelige og gir kundene god informasjon.

Ønsker å oppnå det samme

– Vi ønsker å være helt transparente om hvilke rettigheter kunden har og med hva som gjelder ved en flyforsinkelse og har derfor valgt å samle all info som er relevant for kundene på nettsiden ving.no/flyforsinkelse. For at kundene skal slippe å lete, legger vi lenken til siden i den første tekstmeldingen, skriver Marie-Anne Zachrisson.

Hun skriver videre at de ikke kan sende all informasjonen i en tekstmelding, for da vil den bli altfor lang.

– Hvorfor mener Ving at hjemreise ikke er dekket av loven om pakkereiser, når hjemreisen er en del av pakken?

– Vi sier ikke at hjemreisen ikke er dekket av loven om pakkereiser, men vilkårene for pakkereiser på hjemreisen gir i utgangspunktet ikke rett til kompensasjon.

Les også Nordmenn flyktar frå uvêr til sydentemperatur: – Selt ut 97 prosent i ferien

– Dersom kundene har hatt mer utgifter, vil kunden har krav på å få dekket forpleining. Hvis ikke reiseforsikringen dekker andre utgifter som for eksempel forlenget parkering, har kunden mulighet til å rette kravet til oss. Dette er godt beskrevet i lenken vi sender i tekstmeldingen.

Zachrisson skriver videre at reiselivsbransjen har en god dialog med Forbrukerrådet.

– Og de alminnelige vilkårene i Pakkereiseloven som Ving og andre aktører følger, er fremforhandlet mellom bransjen og Forbrukerrådet.

– Her tenker jeg vi ønsker å oppnå det samme, tydelige regler og plikter for hva som gjelder slik at gjestene våre har rett forventning og kan føle seg trygge og ivaretatt i de ulike delene av gjennomføringen av en pakkereise.