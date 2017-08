Hjemmeseier og 4-0 for Bodø/Glimt

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Bodø/Glimt har vunnet alle hjemmekampene så langt i år, og kveldens oppgjør mot Fredrikstad ble intet unntak.

– Vi har vært veldig gode på hjemmebane så langt. Det det handler om for vår del er å gjenskape gode prestasjoner og skape sjanser og score mål. Jeg håper og tror vi har gode muligheter til det i dag også, sier Bjørkan.

Forventningene om opprykk har ligget der siden sesongstart i OBOS-ligaen, og Bjørkan forteller om at de har en tydelig ambisjon om å rykke opp. Laget har tatt kjempesteg så langt i sesongen og spiller bedre og bedre fotball for hver kamp, skal vi tro treneren.

– Vi hadde mye nye spillere i inngangen til året. Vi har lyst til at den neste kampen vi spiller skal være den beste for året, så langt har vi klart det.

– De to siste kampene har dere scoret 9 mål og sluppet inn 0, hvor mange mål kan du love i kveld?

– Jeg kan love at vi skal gjøre alt vi kan for å score mål og vinne kampen. Jeg føler vi er godt forberedt. Fredrikstad er et ålreit lag, så det blir en spennende kamp.