• For første gang har japanske myndigheter godkjent import av ferskt kvalkjøtt fra Norge.

• Lofothval AS sendte fire prøvepartier til Japan i sommer, hvorav de to siste ble godkjent.

• Japan stiller strenge krav til kvaliteten på kjøttet, inkludert fem analyser av hver kval de importerer kjøtt fra.

• En regelendring i Japan tillater nå at DNA-profilen fra hver kval kan ettersendes, noe som kan bety mye for norsk kvalfangst.

• Japan er ett av få eksportmarkeder for kvalkjøtt fra Norge, og japanske forbrukere har en forkjærlighet for sjømat og kvalkjøtt.

• Denne utviklinga kan gi store muligheter for kvalfangst i Norge, og bidra til å styrke næringen både nasjonalt og internasjonalt. (Oppsummeringa er laga av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.)