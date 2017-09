Historisk antall forhåndsstemmer i Rana

For første gang har over én million stemmeberettigede forhåndsstemt under et valg i Norge. Til og med fredag 8. september – som var siste sjanse for forhåndsstemming – har det blitt registrert 1.029.014 forhåndsstemmer, ifølge valg.no.

I Rana kommune i Nordland hadde nesten 40 prosent av de stemmeberettige allerede avgitt stemme da valglokalene åpnet i dag tidlig.

– Jeg tenkte i mitt stille sinn at får jeg inn 6.000 er det bra, nå har jeg fått inn nesten 7.200. Da har man lyktes, og vi er godt i gang med tellingen på rådhuset, sier sekretær i valgstyret, Marianne Kibsgaard, til NRK.

I Rana forhåndsstemte om lag 4.500 før Stortingsvalget i 2013.

Årsaken til at så mange har valgt å avgi sin stemme i dagene før selve valgdagen i år, kan bunne i Norges nye sikkerhetstiltak. Da det tidligere i høst ble kjent at alle stemmene under årets valg skal telles manuelt ble ranværingene oppfordret til å stemme på forhånd.

Aldri før har så mange forhåndsstemt

Marianne Kibsgaard håper at minst 75 prosent av de stemmeberettigede i Rana stemmer ved årets valg. Foto: Frank Nygård / NRK

Aldri før har så mange av de vel 20.000 stemmeberettige i Rana kommune benyttet muligheten til å forhåndsstemme.

– Jeg tror vi kan se en klar tendens klokken 21 i kveld allerede, sier Kibsgaard.

Da offentliggjøres den første prognosen på valgresultatet.

I de tre nordligste fylkene har hver fjerde velger valgt denne formen for å avgi stemme. Også flere av landets største byer melder om forhåndsstemmerekord.

I hovedstaden har 174.261 av de stemmeberettige forhåndsstemt. Det utgjør 38 prosent. Ved stortingsvalget i 2013 var det 131.116 som forhåndsstemte, som utgjorde 30 prosent.

De som har forhåndsstemt utgjør 27,3 prosent av de stemmeberettigede i Norge. Bare den siste dagen med forhåndsstemming ble det registrert nesten 140.000 stemmer.

Ønsker at mer enn 75 prosent deltar

Det er også Sametingsvalg i dag. Foto: Frank Nygård / NRK

Men selv om forhåndsstemmene gir en pekepinn, er det sluttresultatet som gjelder. Håpet i Rana er at de mange forhåndsstemmene også gir et signal om stor oppslutning om valget.

– Målet nå er at over 75 prosent av de stemmeberettigede skal stemme under stortingsvalget. Det har vi vært oppe i før, og det synes jeg vi skal ha som mål i år også, sier Marianne Kibsgaard.