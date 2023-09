Hisotrisk mål under kamp: – Sykeste jeg har opplevd på en fotballbane

Faris Moumbagna ble Bodø/Glimts helt da Vålerenga ble slått 4-2 i cupens semifinale. Vinneremålet var et flygende saksespark fra aller øverste hylle.

– Det var ren refleks, det er ikke noe man kan trene på. Jeg tenkte jeg kunne forsøke, og det handlet bare om å treffe ballen rent. Det gjorde jeg, sa matchvinneren til TV 2.

Trener og spillere var også overrasket over det historiske målet.

– 3-2-målet er noe av det sykeste jeg har opplevd på en fotballbane. Jeg visste at Faris er god, men ikke at han er så god, sa Patrick Berg til TV 2.

– Jeg vet ikke hvor han tok den fra. Vi var alle like overrasket, for alle sto bare og måpet, sa trener Kjetil Knudsen.

Glimt tok ledelsen to ganger ved Ulrik Saltnes og Faris Moumbagna, men Andrej Ilic utlignet begge ganger med hodestøt på innlegg fra Christian Borchgrevink.

Kampen sto og vippet og var på vei mot ekstraomganger da Moumbagna i det 86. minutt la seg rett ut i lufta og saksesparket et innlegg fra Fredrik Bjørkan utgbart i mål.

Seieren betyr at Glimt møter Molde i cupfinale på Ullevaal 9. desember. Det blir et revansjoppgjør for finalen i mai i fjor, da romsdalslaget vant sin femte cuptittel. Glimt jager sin tredje NM-triumf 30 år etter den forrige.