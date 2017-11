Hilde ofrer alt for å berge Rambos liv – nå skal saken om hundens liv opp i Høyesterett

Hilde Walberg har satt mye på spill. Rambo ble først forlangt avlivet, så sa tingretten at hunden skulle få leve. Etter at staten anket saken til lagmannsretten ble dommen fra tingretten snudd, og Rambo ble begjært avlivet. Nå skal saken gå i Høyesterett.

Rambo er en «boxweiler» – en krysning av boxer og rottweiler. Politiet krevde hunden avlivet etter at den hadde bitt en mann. Nå har Høyesterett sagt ja til å behandle saken.

Julen 2015 hoppet hunden Rambo opp og bet Sveinung Olderskog i armen. I Alstahaug tingrett ble den først dommen avsagt 10. januar i år. Retten sier det er utvilsomt at hunden har angrepet et annet menneske, men mente det ikke var grunnlag for å avlive den.

Staten anket, og i lagmannsretten tapte Walberg. Men hun godtar ikke at den firbeinte skal avlives.

Foto: Privat

– Jeg er så vanvittig glad i hunden. For noen år siden var jeg i en vanskelig situasjon hjemme, og jeg hadde kanskje ikke vært her om det ikke var for hunden min. Det må koste hva det koste vil, jeg må få hunden min hjem. Dette var bare et kjempestort uhell.

Walberg anslår at hun har lagt 600.000 kroner på bordet for blandingshunden. Det omfatter testing av hunden hos politihundinstruktøren, leie av testområde, hotell og fly, saksomkostningene for rettssakene, advokatkostnader og kennelutgifter.

Olderskog fikk trykkskader i huden, men ifølge dommen og Walbergs forklaring bet ikke hunden gjennom stoffet på jakken eller genseren.

Hunden har også vært vurdert av en mangeårig instruktør i politiets hundetjeneste. Rambo ble tatt gjennom en testløype for å vurdere mot, frykt og aggresjon og reaksjonsmønster. Hundeinstruktøren konkluderte med at hunden ikke er farlig.

Retten landet på at avlivning av hunden var å ta det for lang. I etterkant ble saken anket til lagmannsretten hvor dommen fra Alstahaug tingrett ble omgjort. Nå har hundeeieren anket saket til Høyesterett, og er henvist videre fra Høyesteretts ankeutvalg.

Foto: Privat

Dyre dommer

I forbindelse med de flere rettssakene har Walberg hatt store utgifter knyttet til å leie inn hundeinstruktør, saksomkostninger, advokatutgifter og kennel. I Lagmannsretten tapte hun saken og ble dømt til omkostninger på 181.000 kroner, samt at staten ble frifunnet og vedtaket om avliving opprettholdt.

– Jeg har ennå ikke sett noe til saksomkostningene jeg hadde utlegg for i tingretten. I tillegg har jeg betalt 181.000 kroner i saksomkostninger i Lagmannsretten, sier Walberg.

På bakgrunn av at summen nå er oppe i flere hundre tusen kroner har venner og bekjente av Walberg opprettet kronerulling for å hjelpe til. Til nå har de samlet inn nesten 55.000 kroner.

Politiet mener det er en reell økning av hunder som angriper dyr og mennesker. To avlivningsvedtak tas nå til Høyesterett, og hundeeiere mener regelverket er uklart.

Hendelsen

Den fornærmede i saken, Sveinung Olderskog, var ifølge dommen på vei for å hente posten og gikk på den andre siden av veien da han passerte Walberg og Rambo.

Deretter har partene ulike forklaringer.

Walberg forklarer at etter at Olderskog krysset over på Walbergs side av veien, hoppet Rambo opp på den møtende naboen.

– Vi stoppet opp og skulle la han passere. Han begynte å godsnakke til hunden og gikk mot han og strakk ut armen for å stryke Rambo. Det var da han hoppet opp på han, sier Walberg.

Videre skal Olderskog ha rappet til Rambo over snuten, hvor hunden svarte med å klype tak i armen hans. Hunden holdt så hardt tak at han fikk et trykksår gjennom genser og jakke.

Foto: Privat

– Sannheten kommer ikke frem

Sveinung Olderskog bor i samme nabolag. Han mener det er tragisk at sannheten ikke kommer frem og har en annen fremstilling av det som skjedde.

– Da jeg så de kom, så jeg hvilken type hund dette var, og jeg vet at de er aggressive av natur. Jeg tenkte at her er det best å holde avstand og vente til de har passert, forteller han.

Olderskog forteller at da han var 4–5 meter unna, gikk hunden uprovosert til angrep og beit han i høyre underarm.

– Heldigvis hadde jeg en ganske tykk jakke på, men likevel klemte den godt til. Huden ble revet opp og det blødde ganske bra, sier Olderskog, som mener Walberg feilaktig forsøker å få frem at han provoserte dyret.

Han forteller at hunden forsøkte seg en gang til, men da rappet han til den over snuten så trakk den seg unna. Olderskog mener hunden har angrepet utallige andre hunder. Han har valgt å anmelde saken ettersom kvinnen ikke ønsket å avlive hunden. Walberg har anmeldt Olderskog for å ha avgitt falsk forklaring, men denne saken ble henlagt av politiet.

– Dette er ikke en aggressiv rase

Atferdsekspert Geir Marring i Oslo hundeskole tror mye av tankene folk har om ulike raser handler mer om fordommer og mindre om kunnskap.

– Rottweiler og boxer er overhodet ikke aggressive raser. Alt handler om arv og miljø. Sammensetningen her er hvordan er du oppvokst og hva du har opplevd. Men at man er predisponert for atferder, der er noe annet, sier han.

Geir Marring er atferdsekspert på hund og driver Oslo hundesenter. Foto: Ola Mjaaland

Marring forklarer at alle hunder i utgangspunktet har bitevegring, som vil si at de ikke biter med mindre de føler seg truet, eller har blitt truet på en måte som gjør at de utagerer.

– Å bite uhemmet på en åpen plass uten konfrontasjon er helt uakseptabelt, men hva som har skjedd er veldig vanskelig å si.

Han etterlyser større nyanse i lovverket og at det må være mer spesifikt enn i dag om hva som er akseptabel atferd.

– For å uttale seg om atferden til hunder i slike saker, må det atferdskompetanse inn, mener han.

– Skal ikke være slik at hunder som biter avlives uansett

– Dette er en spesiell sak på alle måter, sier advokat Knut Jullumstrø, som representerer Hilde Walberg.

Hunden har tidligere vært i situasjoner hvor den har kunnet utvise aggresjon, men har ikke gjort dette. Ifølge advokaten skjedde hendelsen omtrent to uker etter at hunden ble kjemisk kastrert, noe også retten vektlegger.

– Vi har prosedert på at dette ikke er en farlig hund, noe som også er slått fast i tingretten. Den ene negative episoden mot folk kan vi forklare med dette grunnlaget, sier Jullumstrø og legger til:

Advokat Knut Jullumstrø representerer Hilde Walberg i retten. Foto: Advokathuset Helgeland

– Når bittet skjer her har hunden et skyhøyt nivå av testosteron. Det var noe spesielt i dette tidsrommet. Det avviste de som årsak i lagmannsretten. I tingretten åpnet man for det som en forklaring.

Nå håper han at behandlingen i Høyesterett vil gi svar på og en nærmere avklaring i hvor terskelen skal ligge for å avlive hunder. I tillegg til denne er kun én sak anket til Høyesterett, saken om hunden Bob.

– Det er dét som skal prøves nå, om lagmannsretten har gjort rett eller ikke. Når Høyesterett har tatt stilling til det, vil vi sannsynligvis få en endelig dom. I dette tilfellet er det noe ekstraordinært som ligger bak som var en utløsende årsak.

Advokaten mener loven ikke er slik at en hund som biter skal avlives, men at den kan avlives. Dette går også frem av lovteksten. Selv ikke der barn har fått vesentlig skade, er det automatikk i at hunden skal avlives.