I år var det matteprodusenten Heymat i Nordland som stakk av med den internasjonale bransjeprisen NYCxDesign Award, designverdens svar på Oscar, i kategorien «Residential flooring».

Mattebedriften som ble etablert i 2016 har tidligere vunnet flere priser, men denne er de ekstra kry over.

– Vi har mye vi er stolte av, men denne prisen er kanskje den mest kjente i interiør- og designbransjen. Det er ingen priser vi kunne sett for oss var bedre, sier Tina Østrem, salgssjef i Heymat.

Det er også ekstra stas å være det første selskapet fra Norge som vinner en sånn pris, innrømmer hun.

Bedriften var også nominert til prisen i 2019.

Heymat har vunnet flere priser. Foto: Frank Nygård / NRK

Inspirert av 70-tallet og bærekraft

Mikskolleksjonen ble lansert første året Heymat var i drift. Allerede da startet de samarbeidet med Kristine Five Melvær, som har utarbeidet flere design for bedriften.

I år valgte de å lansere et produkt med Melvær sitt design i samarbeid med den anerkjente colouristen Tekla Evelina Severin fra Sverige. Årets mattekolleksjon er inspirert av 70-tallet, og har virkelig slått an.

– Det er kombinasjonen av et godt design og fargesettingen som gjør at vi treffer veldig godt i den tiden vi er inne i. Vi er klare for litt farger nå, etter et litt grått 2020, sier Østrem.

Det er ikke bare designet som gjør mattene til Heymat unike. De er også produsert med 100 prosent resirkulert plast fra plastflasker.

– Det fine er at vi kan bruke resirkulert materiale til å lage et høykvalitetsprodukt. Mattene hoder i minimum fem år, det er så lenge vi har eksistert, sier Østrem med et smil.

– Så får vi se til neste år om vi kan garantere for seks.

Heymat har måttet ansette flere folk på lageret for å klare å håndtere det store volumet av varer som skal ut. Foto: Frank Nygård / NRK

Satser stort

Heymat holder til i Mo i Rana i Nordland, men markedet er større. Mattene selges flere steder både i Europa, Amerika og i Asia.

Salget øker og bedriften har hatt en kjempevekst til tross for pandemien. Nå skal de sette opp lager i USA og satse stort, og prisen de fikk gir de et godt utgangspunkt.

– Det å få en slik pris nå, passer helt utmerket. Det amerikanske markedet er enormt, så hva vi har i vente er spennende. Dette er i hvert fall gode indikasjoner på at vi skal fortsette å vokse.

Hvordan bedriften har lyktes så godt er vanskelig å svare på, men stå på-vilje mener Østrem er en nøkkelfaktor.

– Da logoen ble utformet bestemte vi at Heymat skulle bli internasjonalt. Det er et hårete mål, men vi får det til. Det å ha tro på at man kan få det til er det aller viktigste.

– Gjør en kjempejobb

Anita Cecilie Drabløs er seniorrådgiver i Design og arkitektur Norge (DOGA). Hun sender masse gratulasjoner nordover.

– En slik prestisjefylt pris vil gi Heymat oppmerksomhet, og være en døråpner inn i det amerikanske markedet, sier hun.

Hun forteller at Heymat helt fra oppstarten har jobbet systematisk og strategisk med design, og jobbet med dyktige norske designere i produktutviklingen.

– Vi gratulerer Heymat med en prestisjefylt pris som vil gi Heymat oppmerksomhet og være en døråpner inn i det amerikanske markedet, sier Anita Cecilie Drabløs i DOGA. Foto: DOGA

– Dette som har gitt dem helt unike produkter. I tillegg har de jobbet med design og merkevarebygging for å skape en helhet i konseptet sitt, som treffer godt i flere markeder.

t de har truffet et behov med sitt produkt vises også gjennom den anerkjennelsen prisene de får gir, mener hun.

– De har tidligere mottatt DOGA Merket her i Norge, German Design Award og nå prestisjefylte NYC Design Award som deles ut av magasinet Interior Design under designmessen ICFF i New York.