Hevder Norge kunne hatt strengere vogntog-regler i dag

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) vil ha skjerpede regler etter at halvparten av alle kontrollerte vogntog de siste dagene har fått kjøreforbud.

Flere kontrollører er blitt sendt til Nord-Norge for å sjekke vogntog ved grenseovergangene etter ulykken med vesterålingen Charlie (22), som har havnet i koma.

– For det første må kontrollene skjerpes inn, og de må gjennomføres hyppigere, sier rådgiver i NLF, Frank Lauritz Jensen.

Forbundet mener Norge ikke har strenge nok krav til vinterdekk, og at dette må innføres umiddelbart.

– Kan ikke dilte etter EU

«Det er ikke nytt at spesielt utenlandske tunge kjøretøyer kommer til Norge uten å være utstyrt med dekk og kjettinger i tråd med gjeldende regelverk», skriver NLF i et brev til Samferdselsdepartementet og statsråd Jon Georg Dale.

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil se på kravene. Foto: Jon Bolstad / NRK

Det er i dag påbud om vinterdekk, men påbudet setter ikke tydelig nok krav, mener NLF.

Kun dekk merket med «Three Peak Mountain Snowflake» (3PMSF) kan man med sikkerhet vite at oppfyller kravene til vinteregenskaper, skriver NLF i brevet.

Derfor vil lastebileierne at dekk merket med 3PMSF blir påbudt.

– De har fått det til i Tyskland, da må vi greie å få det til i Norge, sier Jensen.

Jensen hevder derfor at EØS-avtalen ikke er til hinder for at Stortinget kan vedta en regelendring i dag.

– Vi skal ikke drive å dilte etter EU. Hvis vi i Norge sier at tunge kjøretøy må vær skodd sånn og sånn, da skal vi kunne kreve det, sier han.

Vil se på mulighetene for skjerpelser

Roger Furumo er fagkoordinator for utekontrollen i Midt-Troms. Han kjenner ikke til om Tyskland har innført slike krav, men sier at de ofte ser dekk som er særskilt merket for vinterføre.

Roger Furumo, fagkoordinator for utekontrollen i Midt-Troms Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

– Vi kommer ganske ofte over slike dekk som er godkjent som vinterdekk på våre kontroller.

Furumo var for øvrig ute på kontroll i kveld, og det gikk ganske greit.

NRK forsøkt torsdag kveld å få en kommentar fra Samferdselsdepartementet, uten å lykkes. Men i en pressemelding sendt ut i går, skriver statsråd Jon Georg Dale at de vil se på tiltak.

– Etter flere alvorlige hendelser med tunge kjøretøy den siste tiden, vil jeg se på mulighetene for å skjerpe kravene til vinterdekk ytterligere, skriver Dale.