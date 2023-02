Herøysundet bru blir nå et testlaboratorium før den skal rives

Nå skal det forskes videre for finne de beste løsningene for å øke brukstiden til eksisterende betongkonstruksjoner.

Herøysundet bru i Nordland blir derfor et testlaboratorium.

Det opplyser SINTEF i en pressemelding.

Seniorforsker i SINTEF, Tor Arne Martius-Hammer, mener det kan bidra til at næring og samfunn sparer minst 100 milliarder kroner – også at det nasjonale klimagassutslippet reduseres med minst 10 000 tonn de neste ti årene.

Han skal lede FoU-prosjektet Grønn forvaltning av konstruksjoner for infrastruktur.

Prosjektet vil ta for seg offshorekonstruksjoner, dammer og bruer, deriblant Herøysundet bru som nå skal rives.

En tilstandsanalyse avdekket alvorlige skader på spennarmeringen, og det ble besluttet å bygge ny bru av sikkerhetshensyn.

– Tidligere og bedre tilstandsanalyse kunne bidratt til at man valgte å rehabilitere i stedet for å rive og bygge ny bru. Det ville trolig spart fylkeskommunen for minst 100 MNOK, og miljøet for flere tusen tonn CO2-utslipp, sier Martius-Hammer.

Nå skal nye metoder for tilstandsanalyse og rehabilitering testes før brua rives.