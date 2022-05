Helse og omsorgssektoren har størst mangel på arbeidskraft her i landet.

Ett fylke skiller seg ut:

– Relativt sett er det størst mangel på arbeidskraft i Nordland, sier Nav-direktør i Nordland Cathrine Stavnes.

Her mangler det drøyt 1500 sykepleiere og helsefagarbeidere.

Tallene stammer fra årets bedriftsundersøkelse, som blir lagt fram senere i dag.

Og det er i helse og omsorgssektoren det er vanskeligst å rekruttere nye ansatte til.

Løsningen for Herøy kommune på Helgeland ble å ansette Anka Lokmić fra Kroatia og Bobana Krvopić fra Serbia.

Virksomheter i Nordland sliter mest Ekspandér faktaboks I februar og mars i år ble virksomheter over hele landet intervjuet til NAVs årlige bedriftsundersøkelse.

Resultatene viser at det er i Nordland det er størst utfordringer med å få tak i arbeidskraft i landet.

Hele 26 prosent av virksomhetene i Nordland opplever ingen eller for få kvalifiserte søkere til ledige stillinger.

Nesten 5 000 flere kunne vært ansatt dersom søkerne hadde hatt rett kompetanse.

Størst mangel på arbeidskraft er det innen helse- og sosialtjenesten. I denne næringen opplyser nesten halvparten av virksomhetene at de har hatt ingen eller for få kvalifiserte søkere til stillingene.

– Over år er det i yrkene sykepleiere og helsefagarbeidere det har vært størst mangel på arbeidskraft i Nordland, og i år er mangelen ekstra høy. Det er henholdsvis 550 og 380 ubesatte stillinger som sykepleier og helsefagarbeider, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Dette gir grunn til bekymring i et fylke med mange kommuner med befolkningsnedgang og en stadig eldre befolkning. Behovet for arbeidskraft innen helse- og sosialtjenestene i fylket vil fortsatt øke.

– Nødt til å ha folk innen omsorg

Ingen av dem har kvalifikasjoner i norsk, men er utdannet helsefagarbeider og sykepleier fra hjemlandet.

De ene er i tillegg over 60 år, og det forteller litt om hvor desperate norske kommuner er etter å få tak i folk til helse og omsorgssektoren, sier kommunalleder for helse og omsorg Siv Nilsen i Herøy.

– Vi er nødt til å ha folk innen omsorg. Det er ikke slik at arbeidet stopper klokka 15 og kan tas opp igjen neste morgen. Her må det være folk til stede for å ta de pasientoppgavene man har. Da blir det slik at man må ty til de løsningene som finnes.

Nilsen forteller at de siste årene har de blitt stadig vanskeligere å skaffe kvalifisert personell. Spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere.

– Det er generelt å vanskelig å rekruttere både til ferier og vikariater.

Få søkere

Nilsen sier at det har blitt verre de siste årene.

For Herøy kommune og enhetsleder Marit Kjemsås ble Anka Lokmić og Bobana Krvopić løsningen da de trengte nye ansatte. Foto: Siv Nilsen

– Vi så særlig i sommer når vi skulle lyse ut ferievikarer at det var veldig få som søkte på disse jobbene.

– Hva gjør dere for å greie å likevel ha nok folk?

– En løsning er å rekruttere utenlandsk arbeidskraft. De trenger litt ekstra opplæring på grunn av språk, men kommunen ser at dette er helt nødvendig.

Det mangler drøyt 1500 sykepleiere og helsefagarbeidere i Nordland, ifølge Nav.

– Desperat og alvorlig situasjon

Nav-direktør i Nordland Cathrine Stavnes forteller at halvparten av virksomhetene innen helse- og omsorg melder om rekrutteringsproblemer.

– Situasjonen i Herøy viser at en desperat og alvorlig situasjon. Litt av utfordringen er at det går bedre i de landene hvor vi tradisjonelt har hentet helsearbeidere. Etter pandemien er det blitt hakket verre.

I 2017 kom det nye regler, med strengere krav til norskkunnskaper for helsepersonell som kommer utenfra EU/EØS og Sveits og som ønsker autorisasjon. Men de gjelder ikke for helsepersonell som har tatt utdanningen i et EU-land.

I kravet ligger det blant annet at du må være på språknivå B2 for å få jobb i Norge. Ifølge Fagbladet betyr det at du kan kommunisere med en norsk person uten problem.

– Om man må snakke norsk i jobben eller ikke er det opp til den enkelte virksomhet å finne ut hva som er nødvendig, slik at det skal være sikkert og forsvarlig, sier Nav-direktøren.

Cathrine Stavnes er direktør for Nav Nordland. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Hun mener at man må være ekstra gode til å samarbeide på tvers av kommuner, fylkeskommune og Nav for å klare å rekruttere god, kvalifisert arbeidskraft.

– Tror du at det vil bli bedre i framtiden?

– Ja, det tror jeg. Hvis vi er gode til å tenke nytt og inkludere. Vi må se på hvordan det er å være i jobb i ulike bransjer. Kan man gjøre noe med arbeidstidsordninger, lønns- og arbeidsmiljø? Slik kan man bli gode til å rekruttere folk, men også holde på dem.