Herøy raser mot nytt fergeforslag: – Uforståelig

Kommunestyret i Herøy og en rekke næringslivsaktører og bedrifter raser mot et nytt fergeforslag fra fylkeskommunen.

Saken handler om nye fergeanbud som skal gjelde i ti år, fra 1. februar 2027 til 2037.

– Herøy kommune og et samlet næringsliv ønsker å meddele sin dypeste bekymring og frustrasjon rundt de nye rammene for fergeanbud av fergesambandet Søvik-Herøy-Brasøy, heter det i brevet fra Herøy kommune.

Fergene på Ytre Helgeland, ut til Herøy, Dønna og omkringliggende øyer, er inne i et såkalt «mellomanbud», altså en kortere kontrakt.

Det skyldes at man fra fylkets side ville ha mer tid før man etter planen skulle elektrifisere fergene fra 2027.

Men i et dokument fra fylkeskommunen, som ble lagt ut for én uke side, åpner fylkeskommunen for å utsette elektrifiseringen ytterligere.

I tillegg anbefaler man å gå bort fra krav om maksimal alder på fergene.

Det er dette man reagerer sterkt på i Herøy.

– Vi synes det er uforståelig at fylket åpenbart ikke har evnet å ta innover seg den videre utviklingen som vil komme i havbruksnæringen generelt og i vår kommune spesielt.

De skriver videre:

– Herøy kommune har et sterkt og stort næringsliv som er helt avhengig av en sikker og god transport over til fastlandet. Vårt største selskap, Mowi, er storforbruker av ferger for å få laksen ut til sine kunder, og har alene et transportbehov på 80–90 000 tonn laks. Alle selskapene som driver lakseoppdrett i vår kommune, forventer ytterligere vekst.

Fergeforslaget ble lagt ut på fylkeskommunens hjemmeside sist onsdag, men ble senere fjernet.

Kommunikasjonsrådgiver Tor-Wiggo Skille forklarer hvorfor forslaget ble fjernet.

– Fylkesrådssaken er utarbeidet av administrasjonen, lagt frem i et arbeidsmøte der politikerne kom med innvendinger. Derfor skal administrasjonen jobbe videre med saken, før den skal til endelig behandling senest 22. mars, opplyser Skille.