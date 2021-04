I dag kom rapporten etter nestenulykken i 11. mars 2020.

«Dersom manøveren til det første flyet i formasjonen hadde blitt initiert mindre enn ett sekund senere ville det ha medført et katastrofalt sammenstøt med fjelløya Mosken», skriver Havarikommisjonen.

Hendelsen skjedde i forbindelse den årlige militærøvelsen Cold Response.

Et Hercules transportfly måtte gjøre en unnamanøvrer da det var like før å kollidere med øya Mosken. To Hercules-fly var involvert i nestenulykken.

NRK skrev om saken da Luftforsvaret ferdigstilte sin rapport om hendelsen.

Flytypen er den samme som var involvert i Kebnekaise-ulykken i 2012 hvor fem norske offiserer mistet livet.