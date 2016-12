Her var det varmest i landet i dag

16 varmegrader i Ålesund mandag og temperaturer på over ti flere steder i Nordland onsdag, har fått småfuglene i hagen til å synge og stemorsblomstrene til å slå ut i full blomst.

Stemorsblomster i Bodø i desember. Foto: Tore Stenersen

– Med 11,4 grader var Narvik varmest i landet i dag. I Bodø var det 10,1 grader, opplyser vakthavende meteorolog Tore Vassbø ved Værvarslinga i Nord-Norge.

Men nå er det slutt. Vind langs kysten og i fjellet gir OBS-varsel onsdag og torsdag fra Sørlandet til Nordland.

Snøstorm på vei

– Allerede onsdag ettermiddag var temperaturene på vei ned. Torsdag vil det bli stedvis vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene på grunn av sterk vind, snø og snøfokk, sier meteorologen.

Følg godt med på vær- og veimeldinger om du skal over fjellet før lørdag, fortsetter meteorologen.

Lavtrykket som gir storm på Vestlandet kommer til å pumpe inn mild og våt luft også de neste dagene. Mens det regner i lavlandet kommer nedbøren som snø i fjellet, mer eller mindre sammenhengende.

Fredag blir det en liten pustepause mens et nytt lavtrykk presser bort det gamle. Dette kan være en god mulighet for deg som skal over fjellet med bil.

Og vil du vite hvordan julaftenværet blir ellers i landet, kan du studere denne oversikten fra Meteorologisk institutt:

