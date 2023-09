Her var det høyest vekst på overnatting i hele Nord-Norge

Overnattingstall for juli fra SSB, viser at Helgeland har hatt høyest vekst i Nord-Norge, på all overnatting i samlet.

Det skriver Visit Helgeland i en pressemelding.

I juli 2023 noterer reiselivsorganisasjonen en økning på hele 25 prosent mot juli i fjor. Hittil i år ser Helgeland en økning på 14 prosent.

Den høye veksten fordeler seg på både norske og utenlandske gjester. Ferie- og fritidsgjestedøgn har økt med 9 prosent i juli, ifølge reiselivssjef Kitt Grønningsæter i Visit Helgeland..

– Det er også gledelig at forretningstrafikken har økt med hele 31 prosent hittil i år. Det er svært viktig for Helgelands-regionen at yrkesgjestedøgn, kurs og konferanse øker, da dette skaper omsetning for reiselivsbedriftene fordelt over året. For hotellene har omsetningen økt med 17 prosent hittil i år, sier reiselivssjef Kitt Grønningsæter i Visit Helgeland.

Vegatrappa

Av de mest besøkte stedene i sommer er fjelltrappene Vegatrappa og Helgelandstrappa, eventyrfjellene Torghatten og De Syv Søstre, Rabothytta, Dønnamannen og Rødøyløva. Reisemål og reiseruter Helgelandskysten, Kystriksveien, Vega, Lovund, Herøy og byene på Helgeland er også mye besøkt, for å nevne noen.

– Samtidig ser vi en god økning i søk etter restauranter og spisesteder, noe som kan tyde på at flere har oppdaget at Helgeland har mange gode spisestedene med svært høy kvalitet på både maten og opplevelsen, sier Grønningsæther i pressemeldingen.

– Vi har positive signaler også etter august, så det er for tidlig å oppsummere den fine sommeren enda legger hun til.