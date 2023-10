I helga var det ei rekke farevarsel for snø fleire plassar i landet. Nysnø og svært glatte vegar førte til fleire utforkøyringar.

Vegtrafikksentralen tilrår alle som skal over fjellovergangar til å køyre med vinterdekk.

Også på Beiarfjellet i Nordland var det snø. Mykje snø. Det fekk Kai Andre Blix erfare.

– Vi rekna med at det kom snø som vanleg på hausten, rundt 10 centimeter.

Planen var å legge ut på fottur frå Beiarfjellet til Bjellåvasstua og ned til Røkland. Men så langt kom dei ikkje.

Det vart ei snørik helg på Tverrbrennstua for Kai Andre Blix. Foto: Privat

– Vi vart vêrfaste på Tverrbrennstua. Det hadde kome rundt ein halvmeter med snø då vi gjekk heim på søndag. Enkelte plassar var det opp mot éin meter med snø, seier Blix.

– De vurderte ikkje ski eller truger?

– Vi hadde tenkt på å ta med ski. Men vi konkluderte med at vi kom til å måtte bere dei store delar av vegen. Så vi la det frå oss. Men snømengdene som kom var overraskande. Det kom veldig mykje.

Forsmak på vinteren

Ifølge vakthavande meteorolog Rannveig Eikill er dette berre ein forsmak på vinteren, sjølv om det ikkje ser ut til å kome veldig mykje snø i næraste framtid.

– Utover morgondagen kjem det opp eit lågtrykk frå sør som fører med seg nedbør og vind, men også mildare luft. Så særleg langs kysten kan det tysdag kveld og onsdag bli ei stigande snøgrense. Men det er eit skarpt skilje mellom Sverige og Nordland. Så kor langt inn i Nordland varmlufta trenger er vi usikre på, seier ho og held fram:

– Med lågtrykket blir det mykje vind, så kan bli snøfokk og dårlege køyreforhold. Tysdag kveld og første del av onsdag skal det blåse ein del i Nordland og Troms.

I Troms og Finnmark ser det ut som at kaldlufta vil halde seg utover veka.

– Der har det vore regn, sludd og snø den siste tida. Lågtrykket som kjem opp med mildare luft kjem stort sett innover Nordland, men det held seg for det meste kjølig i Troms og Finnmark.

Tid for vinterdekk

Utover veka ser det ut til å bli snø fleire plassar i landet. Dermed kan det vere lurt å sko seg etter forholda.

Onsdag er det venta vest og sørvest sterk kuling utsette stader i fjellet i Sør-Noreg. Regn og sludd, etter kvart snø. Mest nedbør i vest.

Vestlandet sør for Stad er det venta snø over 600–1000 meter. Her finn vi den lågaste snøgrensa nord for Rogaland.

I Møre og Romsdal og Trøndelag er det venta sørvest sterk kuling på kysten, liten storm på kysten av Sunnmøre. Regnbyer, snøbyer over 600–800 meter. Lite nedbør i indre sørlege strøk av Trøndelag.

I Nordland er det venta søraustleg stiv kuling utsette stader, dreiande sørleg på kysten sør for Bodø. Regn eller regnbyer, snø over 300–800 meter. Lågast snøgrense i nord.

Troms er det venta austleg stiv kuling utsette stader. Regn og sludd frå sør, snø i indre og høgare strøk.

For Finnmark sin del er det austleg liten kuling utsette stader, først i vest. Enkelte snøbyer på kysten i aust, elles opphaldsvêr. Frå onsdag formiddag snø og sludd i sørvest, elles opphaldsvêr.