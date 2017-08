Her skulle kirka lage ny parkeringsplass – men fant rester av hus fra vikingtiden

– Vi har funnet stolpehull som sannsynligvis er spor fra gårdsbosetting i jernalderen, sier arkeolog Stine Melsæther fra Nordland fylkeskommune.

Hun regner med at sporene etter langhuset er fra tidsrommet mellom 500 år før Kristus og 1030 år etter Kristus.

– Å bruke jordgravde stolper inne i huset var svært utbredt og byggeskikken kan spores helt tilbake til steinalderen, forteller arkeolog Stine Melsæther. Foto: Ole Dalen / NRK

Ved Gildeskål kirkested ligger allerede en middelalderkirke av stein fra 1100-årene, en gammel kirkegård og ei kirke fra 1881, men nå får stedet enda mer historisk sus over seg.

– Kirkene ble ofte ble satt opp på sentrale steder for ferdsel med båt og gjerne der det tidligere var jernalderbosetting. Så vi er ikke overrasket over å finne rester av et langhus her, sier Melsæther.

– Et viktig funn

Funnet ble gjort i forbindelse med arkeologiske utgravinger fordi det skal lages en ny innkjøring og parkeringsplass ved kirkestedet.

– Vi hadde tro på at det kunne være noe fra jernalderen i jorda her og det fikk vi rett i. Dette har nok hatt en stor betydning for lokalsamfunnet, sier arkeologen.

Ordfører Petter Jørgen Pettersen (Ap). Foto: Ole Dalen / NRK

Ordfører Petter Jørgen Pettersen er svært begeistret over funnet og sier det gjør mye for å forstå historien til stedet.

– Det er gjort mye for å finne ut hvorfor kirka ble bygd akkurat her, men vi har ikke klart å finne noen klare svar på det tidligere. Dette er begynnelsen på å finne historien før kirka kom hit, så dette er veldig viktig for oss, sier han.

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF) dro til Gildeskål for å se funnet med egne øyne. Foto: Ole Dalen / NRK

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø deler ordførerens entusiasme over hvor viktig dette funnet er for kommunen.

– Dette forteller en historie om aktiviteten som var her for over tusen år siden og hvordan de levde. Det viser at det har vært en mening med at folk har bodd her og hvorfor vi fikk bygd den fantastisk fine steinkirka, sier Noresjø.

Fredet

Funnene er fredet etter loven, som betyr at det ikke kan skje inngrep i det området.

– Neste steg nå er å dekke til stolpehullene og området vi har åpnet. Så ligger det uforstyrret frem til eventuelle videre planer for stedet er klart, sier Stine Melsæther.

– At området nå er fredet er greit, men jeg håper at vi i fremtida kan få åpne mer. Slik at vi får vite mer om størrelser og om det er flere bygninger under bakken her, noe jeg tror det gjør. Dette er viktig for historien til kommunen, sier ordfører Petter Jørgen Pettersen.