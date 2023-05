Her skal det amerikanske hangarskipet øve med norske jagerfly

Det opplyser flere sikre kilder i Forsvaret til NRK.

Hangarskipet USS «Gerald R. Ford» anløpt Norge denne uka til stor fanfare og mediedekning av øltørste amerikanske soldater på landlov.

At skipet er her, blir kalt et sterkt signal til Russland og avskrekking. Russland kaller det en ulogisk og skadelig maktdemonstrasjon.

USS Gerald R. Ford er det største krigsskipet som noen gang er bygget.

USS Gerald R. Ford er det største krigsskipet som noen gang er bygget.

Byggingen av det nye skipet startet allerede i 2009, og i 2013 ble det døpt.

Skipet er på sitt første operative tokt noensinne, og Oslo ble første havn som besøkes.

Skipet er 333 meter langt. Bredden er på 41 meter ved vannlinjen, mens flydekket er 78 meter bredt. Toppfarten til skipet er på over 30 knop.

De fire propellene i bronse veier 30 tonn hver og er 6,4 meter i diameter.

Om bord er et mannskap på 4500, og det er plass til rundt 90 fly og helikoptre.

Prisen var på 13,3 milliarder dollar – med dagens kurs rundt 145 milliarder kroner.

Skipet drives av to atomreaktorer. For å kontrollere at det ikke slippes ut radioaktivt vann mens hangarskipet er i Oslo, skal prøver analyseres før, under og etter anløpet. (NTB) * Skipet har 11 våpenheiser som kan frakte 11 tonn om gangen. * Et søppelforbrenningsanlegg brenner i snitt mellom 1,1 og 1,4 tonn søppel om dagen. På denne måten blir 100 kilo søppel redusert til ett kilo aske * Mannskapet har også tilgang til blant annet frisør, tannklinikk, flere butikker, kaffebar og en fullt utstyrt sykestue.

Mandag skal imidlertid gigantskipet etter planen forlate Oslo.

Da setter amerikanerne kursen mot Nord-Norge og Vesterålen.

FLY PÅ DEKK: USS «Gerald R. Ford» på vei inn Oslofjorden, her ved Drøbak og Oscarsborg onsdag morgen. Håøya bak. Skipet er verdens største krigsskip og skal ligge i havn i Oslo i fire dager. Foto: Terje Pedersen / NTB

Forsvaret bekrefter at hangarskipet skal gå nordover langs norskekysten, men har ikke uttalt offentlig hvor det skal eller hva det skal.

Men etter det NRK erfarer at skipet skal til Vesterålen og vil delta i luftøvelsen, Arctic Challenge Exercise (ACE).

Alle forsvarsgrener skal øve

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er i Narvik, hvor han har møter med ambassadører fra flere Nato-land. Her opplyser han til NRK at det er amerikanerne selv som bestemmer hvor skipet skal seile.

– Planen til amerikanerne styrer amerikanerne. Våre planer med dem er å få trent mye med hangarskipet sin forsvarsgruppe. Og både hæren, luft -og sjøforsvaret og spesialstyrkene har planlagt å trene mye med dem, sier han.

I et møte med norske forsvarssjefen i Narvik sier den amerikanske ambassadøren Marc Nathanson til de fremmøtte at USA har stor tro på forsvarsevnen til Norge.

USAs ambassadør til Norge Marc Nathanson på hangarskipet Gerald Ford 23. mai. Foto: Christian Breidlid / NRK

– Vi har stor tro på den norske militæret og det norske lederskapet. Vi støtter anbefalinger og råd som kommer fra den norske militærledelsen. At vi støtter Norge er nettopp en av grunnene til at tok med oss det største krigsskipet vi har hit, sier Nathanson.

FLYØVELSE: Verdens største krigsskip skal øve med norske jagerfly utenfor Andøya. Her er Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya tatt under en øvelse i 2022. Foto: Forsvaret

– Vi vil jo ha mest mulig aktivitet med det amerikanske skipet, så både luftstyrkene tilknyttet øvelsen ACE, egne flystyrker og andre forsvarsgrener vil være med på aktivitetene som skjer som følge av at skipet er her, tilføyer Kristoffersen.

Europas største flyøvelse

Arctic Challenge Exercise er den største luftøvelsen som er planlagt i Europa i år.

Øvelsen er et nordisk samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland, men har deltakelser fra flere land i Europa.

Det er ikke en NATO-øvelse, men har likevel deltakelse fra Nato og13 andre land.

Under øvelsen vil Forsvaret operere ut fra fire baser, Ørland i Norge, Kallax i Sverige og Rovaniemi og Pirkkala i Finland.

Og nå også det amerikanske hangarskipet.

Bekymring

Det har vært uttrykt bekymring fra flere hold om at verdens største krigsskip vil provosere Russland om det går for langt nord.

Forsker Stein Tønnesson i Prio uttalte torsdag at det er grunn til å være redd.

– Jo nærmere skipet kommer Arktis og Kolahalvøya, jo mer vil Russland kjenne seg truet. Så jeg håper det holder seg på god avstand, sa Tønnesson.

Tor Ivar Strømmen, som er forsker i sjømaktsteori ved Sjøkrigsskolen sier at russerne ser det som en provokasjon at skipet i det hele tatt befinner seg i norsk farvann.

PÅ VEI: Det amerikanske hangarskipet USS «Gerald R. Ford» på vei inn Oslofjorden mandag. Skipet er verdens største krigsskip og skal ligge i fjorden i fire dager. Foto: Politihelikopteret

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen beroliger kritikerne.

Han sier til NRK at det ikke er naturlig at skipet går lenger nord enn det de vanligvis gjør under slike øvelser.

– Det er ikke et tema at skipet skal gå så langt nord som Barentshavet. Det er ikke planlagt lenger nord enn de vanligvis gjør, og det er sjeldent de går lenger nord enn Andøya.

Nærvær og avskrekking

Skipet er ute på sitt første operative tokt, og har altså lagt første besøkshavn til Norge. Rutevalget er tolket som et tegn på at USA ønsker å vise nærvær og avskrekking i nord.

Torsdag besøkte ambassadørene fra USA, Storbritannia, Polen og Tyskland, Narvik sammen med forsvarssjef Kristoffersen.

Da uttalte den amerikanske ambassadøren til de fremmøtte at USA ønsker å vise sine allierte at de står sammen med å ta med seg skipet til Norge.

Ifølge NRKs kilder er dette de foreløpige planene, men det er usikkerhet rundt tidspunktene.