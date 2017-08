Her setter Carl Roland verdensrekord

I august 2017 hoppet vesterålingen Carl Roland, som den første funksjonshemmede noensinne, teknisk HALO fra 24.000 fot, skriver Vesterålen Online.

Rekordhoppet ble gjort i Herning i Danmark, og når NRK spør om hvorfor han gjorde rekordhoppet, er svaret enkelt.

Carl Roland forteller at han har akseptert tilværelsen i rullestol, og at livet på ingen måter trenger å være over fordi man har blitt lam. Foto: Privat

– Døren var jo åpen.

Og med det skrev han seg inn i leksikonene.

I Store Norske Leksikon står det allerede: «Carl Christian Roland fra Norge er Verdens første paraplegiker til å oppnå B lisens, samt utsjekk som wingsuitpilot. I august 2017 hoppet han som verdens første funksjonshemmede teknisk HALO med oksygen fra 23 400 fot, solo.»

Han har likevel et litt dypere svar klart om hvorfor det er viktig for ham å utfordre seg selv og sette rekorder.

– Livet er ikke over om man havner i rullestol. Det får bare nye regler, og jeg vil finne ut hva som er mulig.

Krasjdukke

Han ser på seg selv som en krasjdukke som baner vei for andre, og vil vise at det er mulig å drive med ekstremsport selv om du sitter i rullestol. Han mener det er flere måter å møte utfordringer i livet på, og forteller en historie om da han var på Voss for å hoppe fallskjerm.

En østlending som så at mannen i rullestol skulle lære å hoppe fallskjerm hadde på ekstatisk vis utbrutt:

– Å fy f***, dette kommer til å gå skikkelig til h****** da!

Da kom det rolig og sindig fra en vossing på stedet.

– Ja, men da kan jo gå bra også.

Ble lam i 2011

I en skiulykke på et stort hopp for seks år siden pådro Carl Christian seg en alvorlig ryggmargsskade. Den førte til at han ble helt lam i beina. Fra å være aktiv i friluftsliv ble han plutselig bundet til rullestolen.

– Jeg har tenkt en del på ulykken, og stilt meg spørsmålet: «Hvem ville jeg vært om jeg ikke hoppet den dagen?». Det er en person jeg ikke ville være. Ulykker er en naturlig del av å leve det livet man ønsker å leve.

Han er åpen om at det også kan være tungt å drive med rehabilitering, men er også opptatt av å fortelle at man ikke kan la frykten hindre en i å gjøre det en drømmer om å gjøre.