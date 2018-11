Her må de sove med ørepropper: – Støyen kan forkorte liv

NRK fortalte tirsdag om naboene til steinknuseriet opp i Brattåsen i bygda Hadselhamn i Hadsel i Vesterålen.

Får steinknuserfirmaet Hadsel Maskin det som de vil, skal 900.000 kubikk fjell sprenges ut over en periode på 30 år.

Den planlagte utvidelsen har blitt møtt med vantro av innbyggerne i bygda, som i årevis har trodd uttaket skulle legges ned – ikke utvides.

– Naboenes bekymring er reell. Det er det ingen tvil om. Spesielt for dem som jobber natt, sier generalsekretær Ulf Winther i Norsk forening mot støy.

Mener regelverk ikke beskytter nok

Verdens helseorganisasjon (WHO) har senket grensene for hva som bør regnes som helsefarlig støy.

WHOs nye anbefalte retningslinjer for støy om natten Vegtrafikkstøy 45 dB Jernbanestøy 44 dB Flystøy 40 dB

– Med de nye grensene bor halvparten av Norges befolkning i støyutsatte omgivelser. WHO understreker også at vedvarende eksponering for støy har helsekonsekvenser, sier Winther.

En rapport fra WHO slår fast at personer utsatt for høye støynivåer over langt tid, har større risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Winther kaller situasjonen for naboene i Hadselhamn alvorlig, og mener dagens støyregelverk ikke går langt nok i å beskytte dem.

Slik føles lydnivåene i øret Ekspandér faktaboks Lyd måles i desibel, og slik føles lyden i øret: 0 desibel er grensen for hva et friskt øre kan høre.

20 desibel tilsvarer suset av vind i trær.

60 desibel tilsvarer en vanlig samtale.

70 desibel tilsvarer en vanlig vaskemaskin.

80 desibel tilsvarer en støvsuger.

90 desibel tilsvarer lyden på en trafikkert gate.

120 desibel tilsvarer et jagerfly som starter på ca 100 meters avstand.

125 desibel er ørets øvre ubehagelighetsgrense. Over dette nivået begynner det å gjør vondt, og man risikierer hørselsskade etter kort tids eksponering.

150 desibel tilsvarer et geværskudd. Kilde: Hørselshemmedes Landsforbund

– To parter som ikke kan sameksistere

En annen som deler Winthers kritikk, er leder i Rødt Hadsel, Geir Jørgensen. Han ville stenge ned grussuttaket og flytte det et annet sted, men forslaget ble stemt ned i kommunestyret.

Geir Jørgensen er leder for Rødt i Hadsel kommune. Han er også regionsekretær for Naturvernforbundet i Nord-Norge. Foto: Pressebilde

– Man har prøvd å tilfredsstille to parter som ikke kan sameksistere. Det er den største feilen som er gjort her, sier Jørgensen.

Hadsel kommune burde aldri ha regulert både for boliger og tungindustri i området, mener Jørgensen.

Steinknuserfirmaet frykter på sin side at de må legge ned og si opp sine 20 ansatte om de ikke får fortsette i Brattåsen.

Ber kommunen legge vekt på beboernes helse

Samtidig viser støymålinger som er gjort, at støyen fra uttaket ligger under de fastsatte grenseverdiene for hva som er tillatt.

Generalsekretæren i Foreningen mot støy, Ulf Winther, mener grusuttaket burde ligge et annet sted. Foto: Privat

Winther sier samtidig at folkehelseloven ikke har noen støygrense, og ber Hadsel kommune legge vekt på helserisikoen beboerne løper når avgjørelsen rundt grusuttaket tas.

– Ørene er på selv om vi sover, og registrerer lyd. Lyden behandles i hjernen. Det skjer fortløpende. Da produseres det stresshormoner, som fraktes rundt med blodet, sier Winther.

– En vedvarende situasjon kan i verste fall forkorte livene til folk, sier han.

Konflikten mellom de ulike hensynene har uten tvil vært vanskelig for kommunen fortalte rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen, i går.

– Hele saken handler om å veie ulike behov i et samfunn. Det er alltid vanskelig å behandle saker der noen føler seg sterkt rammet og andre føler seg unødvendig begrenset til å drive sin næringsvirksomhet.