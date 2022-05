Denne helgen kom gladnyheten til kystbefolkningen.

Fra 1. juli i år blir det gratis å reise med ferge på strekninger med under 100.000 passasjerer i året.

Dermed oppfyller regjeringen deler av lovnadene fra Hurdalsplattformen.

Fylkestingsrepresentant Stig Tore Skogsholm (H) skryter av regjeringen for å forsøke å holde det de lover.

Men han mener regjeringen baserer seg på tilfeldigheter når de avgjør hvem som skal få gratis fergebilletter og ikke.

Stig Tore Skogsholm (H) mener regjeringen baserer seg på tilfeldigheter når de nå lanserer gratis ferge. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det virker ikke som om de vet helt hva de har vedtatt, sier han.

For første: Da Senterpartiet skulle feire seg selv og informerer kystbefolkningen om hvilke strekninger som blir gratis, tok de munnen litt for full.

I flere brosjyrer og innlegg på sosiale medier ... ... står det at samband med mindre enn 100.000 biler skulle bli gratis. Hadde det vært rett, ville enda flere fergestrekninger blitt gratis.

Erling Sande (Sp) leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han har full forståelse for at det kan være forvirrende.

– Det var en skrivefeil i noe av det materiellet som gikk ut som sa at det var snakk om 100.000 biler. Så har partiet prøvd å korrigere det. Men jeg ser det går igjen enkelte plasser.

Fortsatt usikkerhet

En ærlig feil kan alle gjøre. Det som er mer problematisk, mener Skogsholm, er at det er tilfeldighetens spill som avgjør hvem som nå får gratis ferge, og ikke.

For regjeringen tar utgangspunkt i passasjertall fra 2019. Dette var nemlig det siste «normalåret» før pandemien slo til.

Det betyr at de som er så uheldige å bo ved et samband som hadde under 100.000 passasjerer i fjor, men ikke i 2019 ikke får gratis billett – i denne omgang.

– Usikkerheten om man hadde råd til å ta ferga, er avløst av en annen usikkerhet. Har vi over 100.000 passasjerer, eller har vi det ikke.

Han viser til sambandet Tjøtta – Forvik på fylkesvei 17 i Nordland som et eksempel.

I 2016, 2017 og i 2018 hadde sambandet langt mer enn 100.000 passasjerer. Men i 2019 var tallet plutselig nede i 95.223 passasjerer.

I 2021 var tallet igjen langt over 100.000, ifølge Ferjedatabanken.

Basert på tilfeldigheter

Med andre ord har innbyggerne i Tjøtta og på Forvik flaks med at det er tallene for 2019 som legges til grunn – og de får dermed gratis ferge.

– Jeg ville stilt spørsmål ved om det tallet fra 2019 kan være riktig. Det er ingen grunn til at antallet passasjerer skulle falle så mye i akkurat da. Dette viser at vi her baserer oss på tilfeldigheter, sier Skogsholm.

Han mener på ingen måte at ikke Tjøtta – Forvik skal være gratis. Poenget hans er å vise hvor tilfeldig dette kan slå ut.

For Nesna – Levang sin del slår det motsatt ut. I 2019 var det 14.000 passasjerer «for mye». I 2021 var antallet passasjerer cirka 90.000.

– Dette er et viktig tiltak for folk og det må avgjøres på en konsistent måte som folk kan forholde seg til. Det må ikke være lotto som avgjør om man får en gratis fergebillett eller ikke.

Vil være presis

Erling Sande (Sp) opplyser at de også har fått tilbakemeldinger om at enkelte er forvirret.

– Men nå kommer regjeringa til å være presise på dette når de legger fram revidert. Også må vi bare rett og slett gå gjennom disse innspillene.

Han er også klar på at Stortinget kan gjøre endringer etter at regjeringen har lagt fram sitt forslag i revidert nasjonalbudsjett.

– Målet er å få ei rettferdig ordning. Det er vanskelig å fange opp alle, derfor må vi se på innspillene som kommer. Uansett blir det et veldig stort løft for reisende og næringsliv langs kysten vår.