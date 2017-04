Her lønner det seg ikke å bygge bolig, men det gjorde Christer

Det er svært stor forskjell mellom kvadratmeterprisen for en ny bolig og snittprisen for brukte boliger.

I hele sju fylker, Nordland, Nord-Trøndelag, Telemark, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte boliger i 2016 over 40 prosent lavere enn nyboligprisen, fremgår av SSBs ferske boligstatistikk.

Det innebærer at man i disse fylkene kan risikere at selv før man har satt nøkkelen i døren, så kan verdien av en ny bolig være mindre enn kjøpe- eller byggesummen.

– Tenkte på det

Men ikke alle har verdistigning øverst på agendaen når de skaffer seg bolig.

– Jeg tenkte selvfølgelig på det, men jeg har jobb og jeg ønsker å bo her ute. Så da var det bare å satse, sier 24-årige Christer Haugen.

I 2013 sto huset på to etasjer ferdig på Sørarnøy i nordlandskommunen Gildeskål. Haugen har gått på videregående skole i Bodø, men husdrømmen den skulle oppfylles i hjemtraktene.

– På Sørarnøy bor det et par hundre mennesker og et nybygg her er en mindre trygg investering i forhold til større byer. Men i min situasjon er det likevel verdt det. Jeg har tross alt tenkt å bli her, sier han.

Forskjellene øker

– Bygger man en ny bolig i distriktet må man ha et lengre perspektiv, påpeker daglig leder i DNB eiendom Bodø, Pål Martin Arntzen. Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Å bygge hus i distriktene er mer risikofylt, så det kan være lurt å ha et lengre perspektiv på investeringa ifølge daglig leder i DNB eiendom i Bodø, Pål Martin Arntzen.

– Nordland fylke er et spredt fylke med varierende tilflytting i de ulike byene. Så det at fylket havner under landsgjennomsnittet overrasker meg ikke, sier Arntzen.

De siste ti årene har forskjellene mellom brukt og nytt hatt en økning. Bygger man en ny bolig i distriktet må man ha et lengre perspektiv påpeker Arntzen.

– Generelt hvis du kjøper en bolig i sentrale strøk, må du minimum ha ett til to år før du kan si at du har fått pengene igjen for investeringa. Bor du på mindre plasser må den tidshorisonten forlenges, med tre til fem år.

En dårlig investering

Kvadratmeterprisen på brukte eneboliger varierer fra 16.059 kroner i Nord-Trøndelag til 51.941 kroner i Oslo. I fylkene Nord-Trøndelag, Oppland og Hedmark er forskjellen mellom brukte og nye eneboliger aller størst: Der koster nå en brukt enebolig rundt 57 prosent av en ny.

Nordland ligger også i bunnsjiktet når det gjelder verdi på brukte eneboliger.

– På kort sikt kan man si det er en dårlig investering å skaffe seg bolig her, sier Pål Martin Arntzen i DNB eiendom.

Christer Haugen driver eget snekkerfirma, og har lave byggekostnader på sin enebolig. Det bekymrer han ikke at boligen hans ikke får den samme verdistigningen i byene.

– Nei, det får jeg selvfølgelig ikke. Jeg har heller ikke tenkt mye på det siden jeg skal beholde dette huset. For meg er dette fantastisk, avslutter Haugen.