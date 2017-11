Her ligger deler av 12.000 kubikkmeter skog strødd etter at «Ylva» feide over området

Skogbrukssjef Ørjan Alm møtte et sørgelig syn fredag da de var ute for å kartlegge skadene etter ekstremværet «Ylva». Så langt har de regnet ut at omtrent 12.000 kubikkmeter skog er lagt i bakken i Saltdal i Nordland.

– Det er enda områder som vi ikke har fått kartlagt og ikke har kommet oss frem til, så områdene skog som er tatt kan fremdeles øke, sier Alm.

For både skogbrukssjefen og teknisk etat har det vært en travel og en tung dag.

– Det er trasig å se all den fine skogen som har rast ned. Det ser ut som et katastrofeområde, og det er svært synd for de skogeierne som er rammet. I enkelte områder ligger det flatt. Det er avbrente stammer og trær som ligger helt nedblåst.

For de fleste er ikke 12.000 kubikkmeter mer enn et stort tall. For å sette det i en sammenheng kan du føre opp 250 bolighus på samme område, eller 200 fotballbaner.

Bare to spede veistikker vitner om veien som ligger begravd blant trærne. Foto: Ørjan Alm / Saltdal kommune

Her går det en vei

I Junkerdal, som er et av de hardest rammede områdene bor det et par som må krysse en Furumo for å komme frem til huset. Her ligger det mengder med trær over veien, slik at de er isolerte.

– Vi har nødt til å få oppover skogsmaskiner som kan ta seg av den jobben. De skulle prøve å komme seg opp i løpet av dagen eller morgendagen. De har også vært uten strøm og telefon ei god stund, så de har vært litt isolert der oppe, forteller Alm.

Det er ikke for hvem som helst å drive med fjerning av vindfallhogst, flere av trærne ligger i spenn og det kan være svært farlig å nærme seg og jobbe med trærne.

– Det er store krefter som ligger i trærne. Det å begynne å jobbe med dette kan være farlig. Vi har sett dødsulykker nesten hver gang det er vindfallhogst.

Dette synet møtte skogeier Rutt Jorun Gustavsen fredag morgen. Foto: Rutt Jorun Gustavsen

– Det var helt forferdelig

Den statlige eide skogen utgjør omtrent 2.000 av de 12.000 kubikkmeterne med skog. En stor andel private skogeiere har fått store tap knyttet til uværet, en av dem er Rutt Jorun Gustavsen fra Junkerdal.

– Det var forferdelig å gå ut for å se i dag. Hvor mye skog jeg har fått ødelagt tør jeg ikke å anslå. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi sett for meg hvor ille det så ut, sier hun.

Likevel er hun sjeleglad for at ikke liv gikk tapt. Å begynne med ryddearbeidet selv tar hun ikke sjansen på.

– Det er livsfarlig arbeid, så jeg må nok få satt en entreprenør med hogstmaskin og kunnskaper til den jobben. Det man sitter igjen med som skogeier etterpå er minimalt. Det

blir sannsynligvis et enormt økonomisk tap, sier Gustavsen.

Hun har vært inne på tanken om forsikring, men har ikke kommet så langt, som i korte trekk vil si at hun selv må ta hele den økonomiske smellen.

– Men skogen gror vel opp igjen, det kommer jo en generasjon etter meg og, sier Gustavsen som har drevet melkeproduksjon og skobruk i nesten 40 år.