Etter at over 650 lag frå heile Noreg hadde vore gjennom haugevis med spørsmål stakk til slutt Alstad Ungdomsskule frå Bodø av med sigeren i Klassequizen 2023 laurdag.

Lise Mortensen (15), Lea Valsø (16), Gaute Gårder (16) og lagets reserve Tobias Gjelseth (15) imponerte stort då dei som første lag frå Nord-Noreg som vann quizkonkurransen.

– Det er kjempekjekt at vi tek den første sigeren for Nord-Noreg. Vi er stolt over å representere Nordland, seier Valsø.

I tillegg til trofé, vann Alstad ungdomsskule også ein stjernespekka premiekonsert heime i Bodø.

På scena står det kjente artistar som Peder Elias, Niklas «Bølgen» Paulsen, og lokale Maud. Bodøjenta, som eigentleg heiter Kristine Hoff, vart i august 2022 ho kåra til månadens urørt av NRK P3.

Peder Elias vann Spellemann 2022 for årets internasjonale suksess, og har gjort stor suksess i både Noreg og i Sør-Korea.

Bodøartisten Maud er kjent for sangar som Everything I Do. Artisten Peder Elias har dei siste åra blitt kjempestor i Sør-Korea der han vart kåra til årets artist. Niklas «Bølgen» Paulsen ga ut debutlåten «Er ikke verre» på Spotify i 2020 og har blitt streama over 16 millionar gongar.

I tillegg dukkar ordføraren og kommunaldirektør Kjell Hugvik, saman med programleiarane Anders Wahl og Selda Ekiz.

– Skikkeleg stolte

Sidan laurdag har det hagla inn med gratulasjonar frå lokalsamfunnet. Ordføraren i Bodø, Ida Marie Pinnerød (Ap) skrytte av ungdommane på Facebook.

Og dagane etter konkurransen delte ein stolt rektor ut is i klasserommet på ungdomsskulen.

– Vi er jo skikkeleg stolte. Vi synest dei vann med stil og det var ein spanande konkurranse. Dei slo nokre skikkeleg gode lag, seier rektor Erling H. Eiterjord.

Måndag delte rektor ut is i klasserommet.

I år deltok det over 650 ungdomsskular frå heile landet. Og finalen møtte Alstad fem andre ungdomsskular frå fleire forskjellige fylke.

Etter dei første rundane i finalen var det elevane frå Alstad ungdomsskule, Fløysbonn ungdomsskule frå Viken og Sunnland skule frå Trøndelag som gjekk vidare til sluttspurten.

Desse skulane var med i finalen i år Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK Ekspandér faktaboks Sunnland skule frå Trøndelag

St. Svithun skule frå Rogaland

Ringshaug ungdomsskule frå Vestfold og Telemark

Alstad ungdomsskule frå Nordland

Fløysbonn ungdomsskule frå Viken.

Ra ungdomsskule frå Vestfold og Telemark,

Skyhøgt nivå

Programleiar Selda Ekiz seier at sigeren til ungdommane frå Alstad er vel fortent. Ho meiner det var på tide at eit lag frå Nord-Noreg vann konkurransen.

– Det var veldig spennande. Det er ofte jamt i Klassequizfinalane, for det er dei beste av dei beste som kjem vidare, seier ho.

Programleiar Selda Ekiz seier nivået på elevane som var med i finalen i år er skyhøgt. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Og kunnskapsnivået til ungdommane i år har vore skyhøgt, ifølge programleiaren.

– Det er mykje eg nok ikkje hadde klart å svare på, men som dei klarte. Dei leverer mykje betre enn det eg føler eg hadde klart sjølv.