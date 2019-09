Her kan det komme 100 millimeter nedbør: – Det kommer til å pøse på

– En kan vente seg alt ifra 40 til 100 millimeter nedbør de neste 24 timene i Trøndelag og på Helgeland i Nordland. Det kommer til å pøse på med nedbør

Vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg har ikke lystige nyheter å komme med til nordlendinger og trøndere.

For mens resten av landet sør for Trøndelag kommer til å få badetemperaturer og strålende sol i helgen, kommer uværet som tidligere har lagt seg over Bergen, til å flytte seg nordover.

– En front som har ligget over vestlandet kommer til å bevege seg videre nordøstover, og over sørlige deler av Nordland og nordlige deler av Trøndelag, der blir den liggende.

Pass på elvebreddene

Og natt til fredag og utover dagen starter nedbøren, som først kan komme ned som snø i fjellområdene, men som snart blir til regn når varmere luft når nordlige strøk.

Meteorolog for Meteorologisk institutt, Lars Andreas Selberg. Foto: Cato Kristensen / NRK

– Verst blir det i sørlige strøk i Namdal og Fosen, i indre Trøndelag. Her snakker vi 60-100, men hele dette området kan forvente seg en stødig strøm med regn det neste døgnet.

Det er ikke sikkert at folk vil merke så mye til regnet, utover at det kommer jevnt over mye. Men Selberg sier at folk må være forsiktig.

Varsom.no melder om flomvarsel på oransje nivå for deler av Nordland og Trøndelag, samt et gult farenivå på jordskred for samme område.

Det er også sendt ut kulingvarsel flere steder i Nordland og Finnmark.

– Det kan være veldig lurt å ta en opprenskning av sluk, samt sjekke områder hvor det typisk blir oversvømt, langs elver, og lignende. Har man en kjeller som er spesielt utsatt, så rydd gjerne unna ting fra gulvet.

Mer snø lenger nord

Tidligere i uken har flere steder i landet opplevd snødekkede fjelloverganger, og det kommer snø nå og. Men ikke fullt så mye som det tidligere har gjort.

– Det blir mest snø i Øst-Finnmark, hvor det kommer stiv kuling tidlig på fredag, ellers frisk bris. Det er ventet regn- og sluddbyger med snø, og snøgrensen blir veldig lav her. Den ligger på rundt 2–300 meter. I Troms blir den høyere, på om lag 3–400 meter.

På den utsatte fjellovergangen Saltfjellet i Nordland, kan det hende at det kommer snø i begynnelsen av fredagen, men at det blir varmere og at snøen gjøres om til regn.

– På fredagen får du noe snø, men det skal ikke bli veldig utfordrende kjøreforhold her. På lørdagen blir det større sjanser for snø, men da blir det bare enkelte byger, og for det meste oppholdsvær. Søndag vil det komme sol i store deler av Nord-Norge og Trøndelag.