Her kaller Trine Skei Grande småkommuner «hyggelige små klubber» på toppmøte

Det var under et debattmøte i regi av Kommunenes Sentralforbund tirsdag at Trine Skei Grande omtalte små kommuner som «hyggelige små klubber». Temaet på møtet var regionalisering og øremerking av penger fra staten.

Dette sa Venstre-leder Trine Skei Grande:

Hvis vi skal flytte mer makt ned, så vil all makt være knyttet til at vi må kunne håndheve denne makten med kompetanse. Vi får vi stadig større kompetansekrav, og da må vi bare innrømme at vi må ha større enheter. Vi kan ikke ha hyggelige små klubber som ikke har kompetanse til å håndheve det. Derfor er den viktigste reformen for å flytte makt, større enheter. Punktum. Vi klarer ikke å flytte mer makt ned før noen tør å stå i den driten det er at vi faktisk må slå sammen kommuner og fylker for å få det til. Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande (V)

– Ble provosert

Til stede på møtet var ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) fra Sortland. Hun forteller at det først ble stille, så litt summing i forsamlingen etter uttalelsen.

– Grande sa at det ikke var sikkert at alle «koseklubbene» rundt omkring i landet kunne håndtere alt, sier Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap). Foto: Øystein Nygård / NRK

Ifølge Bjørkmo var dette også snakkisen i lunsjen på konferansen Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo.

– Jeg ble så provosert der jeg satt med ordførere og rådmenn fra små og store kommuner. Vi jobber hardt for å levere gode tjenester til innbyggerne. Dette er ikke noen «koseklubber», sier hun.

Mener kommentaren vekket oppsikt

De tre lederne i KS Nord-Norge syntes kommentaren var så oppsiktsvekkende at de bestemte seg for å skrive en felles uttalelse om Grandes karakteristikk av småkommuner.

– Vi reagerer når kulturministeren står på en scene og ser på kommuner som «små hyggelige klubber». Er det kommuner med 1000, 3000 eller 10.000 innbyggere hun mener? spør Bård Anders Langø, fylkesstyreleder i KS Nordland.

– Hun bør holde seg for god til å kommentere slik, sier KS-leder Bård Anders Langø i Nordland. Foto: NRK

Han er også ordfører for Arbeiderpartiet i Alstahaug kommune på Helgeland, med i overkant av 7400 innbyggere.

– Hun bør holde seg for god til å kommentere slik. Jeg opplevde det som litt flåsete og at hun setter små kommuner i bås som om vi ikke er gode nok, sier Langø.

Uttalelsen fra KS Nord-Norge Ekspandér faktaboks Fylkeslederne i KS Nord-Norge Marianne Bremnes, Kristina Hansen og Bård Anders Langø reagerer på kulturminister Trine Skei Grandes uttalelse om at vi er «hyggelige små klubber» under Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo i dag.



Når en representant fra Regjeringen stiller spørsmål ved kommunenes prioriteringer når vi mottar rammeoverføringer fra staten, og bruker uttrykk som om at vi er «hyggelige små klubber» er vi på vegne av våre kommuner i Nord-Norge nødt til å be Trine Skei Grande respektere kommuneloven og lokaldemokratiske overordnete prinsipper som attpåtil er grunnlovfestet.



Vi mener det er oppsiktsvekkende når Grande under sitt innlegg beskriver kommunene som om at vi ikke er i stand til å prioritere, og at kommunene svikter i å skaffe kompetanse til nødvendige kommunale lovpålagte oppgaver. Vi mener at en Trine Skei Grande bør holde seg for godt til slike karakteristikker.

– Overrasket over at de føler seg krenket

– Jeg er litt overrasket over at de føler seg krenket, sier statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) som uttaler seg på vegne av partileder Trine Skei Grande (V).

Kolstø skriver videre i en e-post til NRK at dette er en svært viktig debatt som handler om at man i fremtiden må levere tjenester med høyere krav til kvalitet og til kompetanse.

– Jeg håper alle disse Ap-politikerne også er opptatt av å diskutere hvordan vi i fremtiden kan sikre et best mulig tjenestetilbud med høyest mulig kvalitet for innbyggerne og et sterkere lokaldemokrati. Det er nok en mer fruktbar og langt viktigere debatt, sier han.

Må kunne ha forventninger til folkevalgte

Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo synes Trine Skei Grande burde vært ærlig og sagt at små kommuner ikke gir gode nok tjenester.

– Hvis det er det hun mener da. Men du kan uansett ikke kalle en kommune for en «koseklubb».

– Dette ble sagt i en debatt, bør man ikke tåle at det kan komme noen sleivspark da?

– Jeg mener at man også i politiske debatter bør være nøye med hva man sier. Det gjør jeg som ordfører, det jeg sier må jeg kunne stå for. Det er forventninger til oss politikere at vi uttaler oss på en skikkelig måte.

Det er ikke første gang kulturministeren og Venstre-leder Trine Skei Grande får reaksjoner på uttalelsene sine. I desember i fjor ble Venstre-topp Abid Raja sykmeldt etter tirade fra Trine Skei Grande.

I januar skal hun i interne møte ha omtalt partikolleger som «psykopat» og «han homoen».

