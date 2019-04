Her har veien gått i oppløsning: – Kommer oss ikke på jobb, skole eller butikken

I Hattfjelldal kommune på Helgeland har mildværet gjort at den eneste veien på sørsiden av Unkervatnet, har gått totalt i oppløsning.

– Aldri har den vært så ødelagt som den er nå, forteller Stine-Ulrikke Tjønna, som bor i området.

Det er ikke første gang dette skjer.

Ifølge fastboende og hyttefolk er dette et problem som gjentar seg årlig langs den 16 kilometer lange veien.

Til nå er det kun blitt gjort kortvarige løsninger, men disse har ikke hjulpet i lengden, og nå har kommunen sett seg nødt til å stenge veien midlertidig.

– Vi kommer oss ikke i arbeid eller på butikken. Også har vi en gutt som skal på skolen, men han kommer seg jo ikke dit, sier Tjønna.

Slik så det ut da NRK ble med på en kjøretur på veien tirsdag. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da NRK ble med på en kjøretur på veien tirsdag. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK.

Hun og familien har fått beskjed fra kommunen om at de må ta snøskuteren og kjøre over vannet, mens veien er stengt.

Men i dette mildværet er det usikkert hvor lenge isen er trygg, og det er allerede overvann på isen.

Det var Helgelendingen som omtalte saken først.

Enda flere veier kan bli stengt

Veien leder inn mot et hytteområde, og flere har humpet innover på den krevende veien for å komme seg til og fra påskeferie.

– Aldri har veien vært så dårlig som nå, sier Thea Meidell. Foto: Thea Meidell

Det er kun ni fastboende i området, men mange har hytter her. Dermed var det duket for en god del trøbbel da folk skulle hjem andre påskedag.

– Veien var forferdelig og umulig å kjøre på. Vi satte oss fast tre ganger og brukte fire timer på en tur til butikken. Det er en tur som vanligvis tar 20 minutter, sier Thea Meidell. Hun var sammen med familien til kjæresten på hyttetur.

Nå sier ordføreren i Hattfjelldal, Harald Lie, at det er sannsynlig at enda flere veier i området vil bli stengt.

– Det er klart det er håpløst, og jeg synes det er kjempevanskelig at vi ikke kan tilby de tjenestene vi ønsker fordi vi ikke har penger, sier Lie.

Ikke fornøyd

At veien ikke er kjørbar, får beboerne til å lure på hva som vil skje dersom noen blir syke eller trenge assistanse fra nødetater.

De fastboende er ikke fornøyde med kommunen. Steinar Tjønna mener veien ikke har blitt prioritert, og at problemene derfor oppstår år etter år.

– Vi føler at vi sitter på en holme uten båt, sier han.

De fastboende er ikke fornøyd med situasjonen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Trang økonomi

De kommunale veiene i Hattfjelldal strekker seg over 110 kilometer rundt i kommunen.

Ordføreren etterlyser penger fra staten og fylket for å ordne opp.

Prislappen per tredje kilometer med vei som skal fikses ligger på rundt én million kroner.

– Vi har bevilget to millioner i året til veivedlikehold. Men det er vanskelig når vi har så trang økonomi som vi har.

Han kritiserer et økonomisk system som ikke favoriserer bosetting i distriktene.

– Men har ikke kommunen uansett et ansvar?

– Vi prioriterer langt over det som er gjennomsnittet for veivedlikehold. Når vi er en kommune med få innbyggere, så gjør det at vi sliter, sier ordføreren.

– Nå fikk vi en verst tenkelig situasjon med sein påske, fint vær med mye hytteutfart og dermed stor belastning på en vei som i utgangspunktet tåler lite, sier ordføreren. Enn så lenge kan man ta seg inn med skuter over isen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK