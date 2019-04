Her har familien ryddet etter forsvaret: – Ble de overrasket av fiender?

Familien Almås Tangeraas ferdes ofte i nærområdet på Heggmoen i Bodø. I løpet av to kvelder samlet de en større mengde avfall. Hvert år finner de øvingsammunisjon og treningsmateriell fra Forsvaret.

Familien sier de har hintet i flere år om hvordan området ser ut etter øvelsene, men mener at det i år så verre ut enn tidligere.

– Det er ganske mye «rødfis» (øvingsammunisjon). De ligger over alt. I tillegg var det i år mye plast- og matemballasje, bind, tamponger, gassbokser og diverse militært avfall, sier Anja Almås Tangeraas.

Under klengenavnet «Heggmobanden» deler familien ofte bilder av turer i utmark hvor de har plukket søppel. I et innlegg på Instagram nylig delte familien dette:

Oppfordrer Forsvaret til manngard

– Det ser nesten ut som de har gitt faen. Jeg vet ikke hvor nøye de er på å rydde opp etter seg eller om de har blitt overrasket av fiender når de har ligget der.

Det er først og fremst holdningene som provoserer, mener hun.

– Når man bruker naturen, skal det se ordentlig ut etterpå. De var ute i fjor og ryddet etter seg, men jeg synes de kunne gått en skikkelig manngard og fått ryddet opp i alt av gamle synder, sier hun.

Det er ikke første gang familien har kommet med oppfordringer til Forsvaret. Etter en lignende ryddeaksjon i fjor la familien ut dette bildet på Instagram:

Foto: Anja Almås Tangeraas

– Da skrev vi «Rydd opp!» med rødfisen vi fant.

To dager senere fikk de et kontant svar tilbake:

Foto: Forsvaret

Jevnlige øvelser gjennom året

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier at området er et aktivt skytefelt som jevnlig brukes til øvelser.

Forsvaret tilbakeviser at de har mangel på holdninger i forhold til ferdsel i naturen.

– Etter hver øvelse har vi ryddinger. Vi er fullstendig klare over ansvaret vi har i å rydde etter oss, derfor har vi også to årlige større ryddeaksjoner i området, sier han.

Oberstløytnant og talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen sier de tar ansvaret på høyeste alvor. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Moen sier at det er et stort område de har øvelser. Et stort antall soldater kombinert med snøfall, gjør at det er vanskelig å få med alt.

Får ikke tatt alt etter hver øvelse

– Vi erkjenner at vi ikke lykkes i å rydde alt etter øvelsene. Nå skal vi ha en slik større ryddeaksjon i vår, og her ville det vært naturlig å ha fått med disse etterlatenskapene, sier Moen.

Ifølge Moen er det godt kjent for dem som ferdes i området at Heggmoen også huser et aktivt skyteområde.

– Men nettopp fordi mange bruker dette området til ferdsel er det viktig for oss å rydde opp her, slik at vi verken etterlater oss avfall eller ammunisjon som ikke er miljømessig forsvarlig.

Han presiererer at Bodøs innbyggere i perioder vil oppleve noen rester etter øvelser. De forsikrer at det vil bli tatt hånd om under en av de større, årlige ryddeaksjonene.