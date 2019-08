Her går Støre til angrep på Vedum: – Du er en nei-politiker

Det ble et historisk sus over den politiske duellen i Sakrisøy i Lofoten i dag. Det var første gang Støre og Vedum møtte hverandre til en politisk duell.

Og bakteppet for kveldens debatt i Lofoten er også spesiell. Det politiske landskapet i nord er i kraftig endring. Arbeiderpartiet taper velgere til fordel for Senterpartiet. I to ferske målinger er Senterpartiet det største partiet i Nordland, Troms og Finnmark.

Og ved årets valg står Arbeiderpartiet i fare for å miste svært mange av de 53 ordførerne i landsdelen.

Den som profiterer på at Arbeiderpartiet blør er Senterpartiet.

Støre startet debatten med å ta et kraftig oppgjør med velgerne i nord som tror at Sp er svaret på bedre tider.

– Jeg anerkjenner Trygve Slagsvold for at han tar folk på alvor. Men han er nei-politiker. Senterpartiet sier nei til forandring. De peker på hvordan ting var, tordnet Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre forklarer tilbakegangen med Høyre-politikken som har dominert de siste seks årene. – Når man reiser rundt i landsdelen opplever man mye frustrasjon og utrygghet. Det er resultat av en Høyre-politikk, som har kuttet og sentralisert. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Han mener utvikling må til for at samfunnene i nord fortsatt skal kunne oppleve trygghet og gode velferdsordninger.

– Men der er Senterpartiet defensive, og har ikke de rette svarene.

Støre minnet om at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har styrt sammen i åtte år, og kan komme til å gjøre det igjen.

– Det er til den rødgrønne side folk går nå Jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet var større på vår side av streken. Det er det som blir vår jobb nå. Å komme tilbake og bli en stor kraft igjen.

– Ikke bakstreverske

Vedum og Senterpartiet har blitt kritisert for å beskrive et problem, men uten å presentere en løsning. – Vi har løsninger, men vi har andre løsninger, sier han. Her før debatten med Støre. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Vedum ville ikke være med på at han fosser fram fordi han sier nei til alt.

– Vi har stått for en linje over tid. Så har den blitt stemplet som bakstreversk og gammeldags. Poenget vårt er at vi har et ansvar for å være til stede i alle deler av Norge, sa Vedum, og pekte på politireformen.

– Ap valgte å stole på Høyre og Frp. Vi sa vi at den kom til å føre til en veldig sentralisering av tjenestene. Så ser vi etterpå at 120 tjenestesteder ble lagt ned. Her i Lofoten er det 20 færre politifolk enn før reformen.

Vedum tok også på flere saker hvor Ap hadde støttet regjeringen.

– Du stiller deg på siden

– Nedlegging av Andøya flystasjon og høgskolereformen, som førte til nedlegging på Nesna og i Sandnessjøen.

Støre innrømmet at politireformen ikke hadde blitt helt slik Ap hadde sett for seg, og at Andøya fortsatt gjør vondt..

– Andøya var et vanskelig valg, men vi mener det var viktig å ta ansvar i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er, sa Støre og kom med nok et utspill mot motsytanderen.

– Du stiller deg på siden, og sier du er i mot, sier Støre.

– Har nok kviet seg

Politisk kommentator Tone Sofie Aglen i VG var til stede under debatten i Lofoten i dag. Hun var på forhånd spent på hvordan møte mellom Støre og Vedum ville bli.

– De har nok kviet seg veldig for å møte hverandre. I rikspolitikken er de på mange måter venner, men vi vet at i lokalpolitikken er de hovedkonkurrenter i veldig mange kommuner, og konkurrerer om å få ordføreren.

– Det var modig av Støre å angripe Vedum, mener politisk kommentator Tone Sofie Aglen i VG. Foto: NRK

Hun tror Arbeiderpartiet sliter veldig med å være skyggen til Senterpartiet, ikke minst i Nord-Norge.

– Det er nok en veldig krevende balansegang for Jonas Gahr Støre å utfordre Vedum politisk uten å miste velgere til ham.

– Han kalte ham en nei-politiker, hva tenker du om det?

– Det var modig av Støre. Det er lett for ham å prøve å kopiere suksessen til Vedum, samtidig er Arbeiderpartiet et helt annet parti enn Senterpartiet. De er både for by og land, og de er tradisjonelt for reformer og forandring, så det er krevende for Støre å være like tydelig som Senterpartiet er, men jeg tror også det er riktig av ham å utfordre Vedum her i Nord-Norge.

Aglen tror det aller viktigste for Arbeiderpartiet er at valgkampen begynner å handle om de tradisjonelle sakene der Arbeiderpartiet har troverdighet.

– Det handler om helse, det handler om arbeid, skole, så langt har valgkampen handlet om mest om distriktspolitikk, reformer og om bompenger, og der taper Arbeiderpartiet.