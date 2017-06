Her forsøker katta å ta seg inn til ungene: – Millioner av fugler blir spist hvert år

NRK har spurt NOF, Dyrevernalliansen og også Norsk Huskattforening om hvilke råd de har til katteeiere.

Eggen i NOF: Hold katta inne

For å hindre eierløse katter i naturen anbefaler vi obligatorisk ID-merking. Dette har vært vurdert av Stortinget, men fikk ikke flertall. Vi jobber for at det skal bli standard.

Vi anbefaler også kastrering/sterilisering av katter som ikke brukes i avlsarbeid. Det siste demper kattens jaktinstinkt, og bidrar til at vi ikke får flere villkatter.

Det er også en idé å holde huskatten mer inne i hekketiden, spesielt om natten. Det kan også være trygt og godt for katten, som blant annet er utsatt for påkjørsler.

Krag i Dyrevernalliansen: ID-merking og sterilisering viktig

Vi anbefaler å holde katten innendørs om natten og morgenen i fuglenes hekketid, når fuglene er ekstra sårbare. ID-merking og sterilisering av huskatter er også viktig, både for pus og fugler.

Man kan også forebygge at katter tar fugler ved å ha gjennomtenkt plassering av fuglemat og begrense kattens skjulesteder og muligheter for vellykket jakt.

Bodil Eikeset, leder i Norsk Huskattforening: Tenk gjennom plassering av fuglekasse

Eikeset stiller seg bak rådet til Dyrevernalliansen, og oppfordrer til at man tenker gjennom plassering av kasse og brett.

– Norsk Huskattforening mener at man kan holde katter unna fugler ved at man lager et fuglebur som settes slik at ingen katter kan nå buret.

– Et fuglebur som man legger fuglemat inni vil tiltrekke fuglene slik at de holder seg ved buret. Plasseringen av buret er dermed viktig, skriver hun i en e-post.

Hun legger også til at man ikke må overdrive hvor mange fugler katter tar, og viser til en artikkel i boken "Katten – Adferd og velferd" hvor det anslås at antall fugler som drepes hvert år ligger i størrelsesordenen tre til ti per katt.

Noe som i så fall vil se at katter samlet kan ta 1,2 – 4,8 millioner fugler årlig i Norge, ifølge denne.

I boken hun viser til bemerker forfatter Bjarne O. Braastad også at antall fugler tatt av katt totalt sett utgjør en liten andel av det totale antall fødte eller døde fugler per år.