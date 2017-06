Her forbereder elevene eksamen

– I dag har vi en praktisk eksamen i breddeidrett, sier lærer ved Bodin videregående skole, Gaute Brenna.

På gresset utenfor skolen i Bodø har de seks elevene ved idrettsfag med ski som sin spesialisering, laget et skihopp av fire tonn snø. Nå gjenstår det bare å spenne på seg skiene og sette utfor.

– Jeg tror ikke vi kunne hatt en bedre eksamen, sier elev Oliver Jaeger. Mange i tyskklassen min kom opp, så det er ganske "nice" å stå på ski i skolegården.

– Hva tenkte du da du skulle opp i ski?

– Jeg var overlykkelig og glad for at det ikke ble geografi.

Her viser elevene fram sine skiferdigheter under eksamen. Foto: ole dalen / nrk

På sidelinja står sensor Stein Ludvigsen og følger med. Han medgir at dette er en litt uvanlig eksamen.

– Jeg tror ikke dette skjer så veldig ofte, men det er veldig artig når det kan skje. Det er spesielt artig for elevene. Jeg merker at de synes det er fint å få vist hva de har øvet på i løpet av et langt skoleår, sier han.

– Beste eksamen "ever"

Snøen er hentet med bil 20 mil unna og elev Aurora Nilsen er mildt sagt fornøyd med eksamensoppgaven.

– Dette er den beste eksamenen "ever". Det er jo dette jeg holder på med til vanlig. Det finnes jo ikke noe bedre enn å komme opp det som er hobbyen din til eksamen.

Skihoppingen er en del av større eksamen i faget breddeidrett. Lærer Gaute Brenna understreker at dette er en ordentlig eksamen.

– Et av læreplanmålene for breddeidrettsfaget er å holde på med lekeaktiviteter i trening og dette er nettopp det, lekeaktivitet og trening.