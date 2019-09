Det har blitt stor dramatikk i Fauske i Nordland i etterkant av valget. Felleslistas fire representanter har gjort det kjent at de ønsker å melde overgang til Arbeiderpartiet, skriver Saltenposten.

Den beskjeden fikk Aps ordførerkandidat Hilde Dybwad onsdag kveld.

Dersom overgangen blir en realitet vil Arbeiderpartiet, som opprinnelig hadde fått inn fem mandater i kommunestyret, nå plutselig ha ni.

NRK har forsøkt å få tak i alle Felleslistas fire representanter, men ingen har svart på telefonhenvendelsene.

Felleslista, som ble dannet i 1999, var opprinnelig en utbrytergruppe fra Arbeiderpartiet. Ved valget i 2015 gjorde de et brakvalg og fikk 40,8 prosent av stemmene og Jørn Stene ble ordfører.

Ved valget i år gikk Felleslista kraftig tilbake og fikk kun en oppslutning på 12,8 prosent.

– Diskuterte dette før valget

Avtroppende ordfører Jørn Stene sier at ønsket om å skape et bredt sosialdemokratisk parti var utløsende for avgjørelsen.

– Dette har vi diskutert en god stund før valget, vi hadde også møter med Arbeiderpartiet for å diskutere litt strategi, sier han til NRK.

– Hvorfor kunne dere ikke avklare dette før valget?

– Vi hadde rett og slett ikke tid.

– Tror velgerne ville stemt annerledes om de visste om dette på forhånd?

– Det kan godt hende. Vi kunne kanskje fått større oppslutning om vi sto sammen med Arbeiderpartiet. Jeg er veldig overbevist om at det i Fauske er et stort sosialdemokratisk flertall i befolkningen.

– Burde avklart før valget

Høyres ordførerkandidat Ronny Borge mener det er bra for Fauske politikk at Felleslista har meldt overgang, men han mener samtidig dette burde vært avklart før valget.

– De har fortsatt samme farge på drakten, så jeg er ikke overrasket over at dette skjer. Men jeg er overrasket måten det skjer på og tidspunktet for når det skjer. Det er klart de burde gjort dette før valget.

Borge mener bakgrunnen for sammenslåingen er Felleslistas dårlige valg.

– Hadde Felleslista gjort et godt valg, ville aldri dette skjedd. Men de har gjort et dårlig valg, og de ønsker fortsatt å være en del av posisjonen og da gjør de dette. Sånn tolker jeg det.

Kampen om hvem som skal få ordføreren i Fauske er fortsatt helt åpen. Jokeren er Senterpartiet, som fortsatt ikke har avklart hvilken side de vil støtte.