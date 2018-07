Her får Øyvind sjekkehjelp av Skavlan på direkten

I dag tok Lars Monsen med seg hundrevis av mennesker for å gå over Breitinden til Guvåghytta i Bø i Vesterålen.

NRKs kameraer følger Monsen og turfølget på fire ganske ulike fjellturer i sommer, og prosjektleder for sendinga Thomas Hellum har beskrevet turen så langt som nydelig og fantastisk.

Og i nydelige omgivelser kan man bli amorøs også. Øyvind Iversen var en av de mange som gikk turen, og han benyttet direktesendingen til å fortelle at han er singel. For på ryggen hadde han et litt spesielt skilt, der det stod skrevet «Team Skorpa -singel.»

Øyvind Iversen er med tur med Lars Monsen og Jenny Skavlan i Vesterålen. Han håper å få kontakt med turglade damer. Foto: NRK / NRK

– Jeg tenkte jo at NRK er bedre en sjekkeappen tinder, sier Iversen.

Glemte å skrive telefonnummer

Om man vil sjekke når man er på tur kan man se etter hvilken farge man har på lua, ifølge programleder Jenny Skavlan. Har man rød luer er man ikke ledig, men hvis man har grønn lue er man singel.

Øyvind Iversen sjekker på TV. Foto: NRK / NRK

Men i det varme været passet det ikke med en varm lue for Iversen, så da var det bedre med et skilt på ryggen. Problemet var bare at Iversen glemte å skrive telefonnummeret sitt, og måtte derfor ty til direktesendingen.

– Hva er de tre viktigste egenskapene du ser etter i en dame, spør Skavlan.

– Hun må være glad i fluefiske, friluftsliv, og være glad i Vesterålen. I tillegg er det bra om hun er snill og har humor, ellers har jeg ikke så mange krav, sier Iversen.

Og etter å ha fortalt hvordan interesserte damer kan nå han, tikker det raskt inn meldinger på Iversens telefon.

Programleder Jenny Skavlan sjekker Øyvind Iversens telefon. Han fikk flere henvendelser fra damer etter å ha sjekket på direktesendt tv. Foto: NRK / NRK

Er det noen som har tatt kontakt med deg etter å ha sett dette på TV?

– Ja, det er rundt 10–12 kvinnfolk som har tatt kontakt, så det er stas, forteller Iversen.

Lars Monsen tok med seg hundrevis av mennesker for å gå over Breitinden til Guvåghytta i Bø i Vesterålen, Lofoten. Foto: NRK / NRK