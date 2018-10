Her er tre ting du kan gjøre for å begrense global oppvarming

– Det er alvor nå, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Klima- og miljøminister mener vi må fly mindre, kutte fossilt drivstoff, kaste mindre og spise sunnere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Våre handlinger de neste ti årene blir helt avgjørende for om vi klarer å beholde verden slik vi kjenner den i dag, og Elvestuen håper FNs dystre klimarapport bidrar til at folk åpner øynene for klimaendringer, sier ministeren.

Rapporten som ble lagt fram av FNs klimapanel mandag viser at klimagassutslippene må reduseres med 40–50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

– Det er fortsatt mulig å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, men da må vi handle nå, sier Ola Elvestuens og viser til de tre grep som vil ha størst effekt for å holde temperaturstigningen under 1,5 grader.

1. «Kutt ut alt som som går på fossilt drivstoff»

– Vi må planmessig kutte ut alt som går på fossilt drivstoff før 2030 – bil, maskiner, redskaper. Dette er mulig fordi alternativene er der i stor grad allerede, sier han.

EU-kommisjonens foreslår til nye støtteordninger for å få flere hybridbiler og elbiler på veiene. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Norge er allerede verdensledende på innføring av elektriske biler og hybridbiler. Transportøkonomisk institutt ser likevel for seg at det kommer til å være bensin- og dieselbiler på norske veier i 30 år fremover.

For å tvinge folk over på mer miljøvennlig drivstoff vil vi nok politikerne bli nødt til å øke avgiftene på diesel og bensin. Samtidig må de gi folk alternativer og bygger ut kollektivtransport.

2. «Bare fly når det er nødvendig»

– Inntil vi får mer miljøvennlige fly, bør du bare fly når det er helt nødvendig, mener Elvestuen.

Vi nordmenn elsker å fly, men en flyreise spyr ut klimagasser. Hvor stor andel av klimagassutslippene i Norge som stammer fra flyreiser er det delte meninger om, men NHO Luftfart har selv anslått at den sivile luftfarten står for 2,3 prosent.

Det er lite aktuelt for flertallet av nordmenn å fly mindre for å bidra til et grønt skifte, ifølge en ny undersøkelse fra NHO. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Så hva skal du gjøre dersom du ikke vil unnvære fotballturen til Liverpool eller konferansen i Washington?

CICERO Senter for klimaforskning har muligens svaret. Her tror man at et kvotesystem kan bidra til å sette et tak på antall flyreiser og dermed redusere utslippet.

– Det vil si at både næringsliv og innbyggere i Norge får utdelt et visst antall kvoter for å fly. Hvis man trenger å fly mer, kan man kjøpe kvoter fra dem som har mindre behov for å fly, og er villige til å selge, sier seniorforsker Asbjørn Torvanger.

3. Kutt i forbruket ditt og spis grønnere

Et vegetarisk kosthold gir mindre utslipp av klimagasser. Foto: Martin Torstveit / NRK

Bevisstgjøring er alfa og omega. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener vi alle må forbruke mindre. Spør deg selv: Kan jeg leve uten? Svaret er, i mange tilfeller – ja.

Samtidig må du sørge for at de varene vi kjøper er de mest miljøvennlige.

– Kjøp bare det du trenger og kast mindre, spesielt mat. Du må gjenbruke mer og du må dele mer med andre, sier Elvestuen.

Ministeren sier at dette ikke bare er bra for klimet.

– Dette oppfattes kanskje som vanskelig, men det trenger ikke å være det. Hvis vi kaster mindre og spiser sunnere er det bedre både for planeten og for helsen din, sier han.

Ifølge WWF utgjør produksjon av kjøtt, sjømat, egg og meieri omlag 57 prosent av utslippene fra all matproduksjon. Maten som produserer mest utslipp inkluderer biff, lam og fårekjøtt og ost.

– Jo mer kjøtt, fisk, meieriprodukter og egg folk spiser, jo vanskeligere blir det å begrense oppvarming til 1,5 grader. Klarer du å kutte i disse matvarene, ville gjøre stor forskjell. Å bytte til en vegetarisk diett kan kutte utslippene 47 prosent og en vegansk diett med 60 prosent, sier Ragnhild Elisabeth Waagard, som er seniorrådgiver i WWF.