På vei til Rødts valgvake i Alstahaug mandag kveld tenkte Hanne Benedikte Wiig (Rødt) at hun ville være fornøyd med 10 prosent.

Da stemmene var talt opp ble det klart at partiet fikk 18,1 prosent av stemmene og fem representanter i kommunestyret.

Prosentvis er brakvalget det beste Rødt har gjort i noen kommune under årets kommunevalg.

– Jeg er lamslått, overveldet og veldig glad, sier Rødt-politikeren, som også leder «Aksjonsgruppen for Sandnessjøen sykehus».

Leder sykehusaksjon

Hanne Wiig (t.h.) på plass da Bunadsgeriljaen demonstrerte under NRK folkemøte i Lofoten i august. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Det siste året har kommunen på ytre Helgeland med sine 7400 innbyggere vært forfulgt av trusler om nedleggelser.

Sykehuset og tingretten er foreslått nedlagt. Sykepleierutdanningen er vedtatt nedlagt og flyttes til nabobyen.

Når NRK møter Wiig dagen derpå blir hun møtt med klemmer og gratulasjoner på gata.

Etter tre perioder i kommunestyret er hun en populær politiker. I tillegg har folk blitt vant til å se henne på barrikadene for lokalsykehuset.

Hun ser ikke bort fra at mange av Rødt-stemmene er personstemmer til Hanne Benedikte Wiig.

– Valgresultatet holdt ikke til å bli ordfører, så dere blir ikke kvitt meg, spøker Hanne Benedikte Wiig, som er lærer på Sandnessjøen videregående skole. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Jeg kommer herfra, og folk vet hvem jeg er. Men vi er et godt team, som over tid har samarbeidet bredt. Vi har fått vist er et parti til å stole på.

Det er ikke bare i Alstahaug Rødt har fått stor oppslutning. I nabokommunen Dønna fikk partiet over 17 prosent av stemmene.

Rødt-leder Bjørnar Moxness sier han er imponert over hva lokallagene har fått til på ytre Helgeland.

– Jeg er stolt over den formidable jobben de har gjort. Resultatet er at mange har gitt Rødt tillit. Vi skal slåss både lokalt nasjonalt for at det skal kunne bo folk i hele landet. Og ha et sykehustilbud lokalt, sier han.

Full Ap-kollaps

Rødt fikk 18,1 prosent av stemmene i Alstahaug. – Det at folk tør å stemme på et parti de ikke har stemt tidligere, er veldig bra for demokratiet, mener Hanne Wiig. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Etter valget er Senterpartiet det største partiet i Alstahaug med 45,1 prosent av stemmene. Dermed er det klart at den neste ordføreren i kystkommunen på Helgeland heter Peter Talseth.

Til lokalavisen iSandnessjøen sier han at Rødt blir viktig å ha med seg videre fremover.

Wiig sier at Rødt holder døra åpen for et samarbeid med valgvinneren.

– Bare vi får igjennom Rødt-politikk kan vi samarbeide med de fleste partier.

Den store taperen i Alstahaug er Arbeiderpartiet. Med bare 11,6 prosent av stemmene mister Ap åtte mandater i kommunestyret.

Hanne Benedikte Wiig tror årsaken til Ap-kollapsen er sammensatt.

– Distriktsopprøret har selvsagt spilt inn. Men det handler også om at vi har hatt en utydelig ordfører de siste årene.

– Går av med hevet hode

– Det skal bli godt å forlate ordførerstolen, og gjøre noe helt annet, sier avtroppende Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Avtroppende ordfører Bård Anders Langø (Ap) er tydelig på at Arbeiderpartiet ikke har greid å få fram budskapet sitt i valgkampen.

– Imens har Trygve Slagsvold Vedum reist land og strand rundt som ei rockestjerne. Ap må gå inn i seg selv, vi må lytte til folket og ta tilbake Nord-Norge.

Han gratulerer sin etterfølger og ser fram til å forlate ordførerstolen.

– Jeg går ut med høyt hevet hode, takknemlig over det jeg har fått være med på, sier han.