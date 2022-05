Psykolog: Disse fire tipsene gjør eksamensperioden enklere

Heidi Anette Laugsand Johansen (24) er inne i den travleste tiden av studieåret.

Hun studerer grunnskoleutdanning 1–7 ved Nord Universitet.

– Det blir litt stress å få kabalen til å gå opp.

Høy på koffein. Mer koffein. Hodepine og lite søvn. Og en svett gymsal med alt for mye folk.

Stress, nerver og skippertak

Som mange andre er det nettopp dette mange forbinder med eksamen.

– Stress og nerver. Det er mange som tar skippertak, sier lærerstudenten Heidi Anette Laugsand Johansen (24).

Da NRK snakket med Heidi Anette var hun akkurat ferdig med sin andre eksamen. Hun er allerede ferdig med to av fire eksamener dette semesteret.

Hun er ingen skippertaksstudent, og prøver å skrive gode notater i løpet av studieåret.

– Men jeg kan jo si at jeg har ikke sovet så mye i natt, så det påvirker meg også selv om jeg prøver å jobbe jevnt gjennom hele året.

Ja, det blir litt stress. Men er det så farlig for prestasjonen?

Sunn mengde stress

Psykologspesialist Bodil Lindgaard ved Psykologsenteret i Bodø sier det er normalt å kjenne på stress og uro under eksamensperioden.

– At man kjenner det kribler i kroppen, blir litt urolig i magen, og kanskje springer litt mer på do i perioder er helt vanlig og en del av at vi skal prestere, beroliger psykologspesialisten.

Psykologspesialist Bodil Lindgaard ved Psykologsenteret i Bodø har flere råd til stressa studenter. Foto: Privat

Å være litt nervøs er faktisk bra, så lenge det ikke tar overhånd.

Men for noen tar tankene overhånd.

– For noen vil ubehaget bli veldig stort, og kanskje litt voldsomt. Det vil gjøre at det blir vanskeligere å forberede seg.

Da kan man nemlig bli mer fokusert på hvordan eksamen vil gå, enn hva de faktisk bør gjøre, nemlig å lese.

Gode rutiner

Vær føre var og tenk langsiktig.

Lag deg gode rutiner allerede ved semesterstart.

– For mange vil det å lage gode planer skape en oversikt skape trygghet og ro, sier Lindgaard.

Ved å lage deg en god oversikt over hva du skal igjennom kan du fokusere på mestring, og det du får til, råder psykologspesialisten. Foto: Frank May

En god oversikt over stoffet man skal lære seg er alfa og omega.

– Eksamensforberedelsene bør ikke begynner uka før, men være gjennom hele semesteret.

Vær bevist

Lindgaard oppfordrer studenter som sliter med eksamensnerver til å være bevisst på tankemønstret sitt.

– Å bekymre seg øker ubehaget. Det gjør at det kan bli vanskelig å konsentrere seg om stoffet.

Hvis du bekymrer deg mye kan det bli vanskeligere å konsentrere deg om pensum og hva du skal igjennom, sier Lindegaard.

Still deg selv spørsmålene:

– Vil det hjelpe om jeg bekymrer meg? Vil jeg få bedre karakter, hvis jeg sitter hjemme og bekymrer meg for at jeg stryker eller ikke kan svaret?

I de aller fleste tilfellene vil svaret være nei – det hjelper ikke.

Ta pauser

Selv under eksamensperioden er det viktig med gode pauser.

– Det er viktig å ta vare på seg selv når man studerer. Du skal ha litt fri, og gjøre positive ting innimellom.

Nok hviletid og gode måltid er nødvendig for å prestere.

Det er viktig å spise nok, særlig når man skal ha eksamen. Foto: Colourbox

Psykologspesialist Bodil Lindgaard forteller at det er vanlig å sette til side nødvendige rutiner når man er i en stressa periode.

– Hviletid, frisk luft og gode rutiner rundt søvn er nødvendig. Og at man spiser og drikker nok er viktig. Når man blir stressa og urolig er det ofte disse tingene man setter til side.

Gjør andre ting

Selv om studiene er første prioritet, kan det være bra å gjøre andre ting enn å bare lese.

– Vær sosial og gjør andre ting, så får man fokuset litt bort fra og hele tiden tenke på eksamen.

Selv under eksamenstiden er det viktig å gjøre andre ting enn å lese, påpeker psykologspesialisten. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

– En trenger å få lov til å engasjere seg i andre ting også, samtidig som man forbereder seg, sier Lindegaard.

Lykke til. Og husk:

Ikke bli mer opphengt i hvordan det vil gå, enn det du faktisk skal: Lese og ta vare på deg selv.