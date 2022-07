Her brukes pride-bilder av Nato-sjefen på Russlands største TV-kanal

Nato-sjefen deltok i årets pride-tog under Trænafestivalen tidligere i juli.

Jens Stoltenberg la selv ut et bilde fra paraden på sin Instagram-profil.

Bildet brukes nå på Russlands største TV-kanal.

Det var under et innslag om krigen i Ukraina at Apti Alaudinov ble intervjuet på den statseide TV-kanalen Rossija 1.

– Jeg er sjeleglad for at Russland styres av Vladimir Putin, fordi han nekter å akseptere disse såkalte vestlige verdiene, sa han ifølge en oversettelse av Russian Media Monitor på Twitter.

Russian Media Monitor drives av den ukrainskfødte journalisten Julia Davis. Hun spesialiserer seg på å analysere russiske medier.

Ifølge Davis er Alaudinov kommandant for tsjetsjenske styrker som kjemper for Russland i regionen.

– Vi er ikke underlagt flagget til LHBT, og så lenge han (Putin) lever vil vi ikke være underlagt dette flagget, fortsetter han.

Bildet av Stoltenberg lå på skjermen i 8–9 sekunder, før man gikk tilbake til Alaudinov.

– Effektivt virkemiddel

Johanne Kalsaas forsker på hvordan Norge fremstilles i russisk nettdebatt ved Universitetet i Bergen.

Hun har ikke sett TV-innslaget, men sier det ikke er første gang at vestlige politikere i pride-sammenheng brukes aktivt i russisk media.

– Dette er noe som har blitt gjort lenge og som man har sett mer og mer av den senere tiden. Vi så det også særlig i etterkant av skytingen i Oslo. Da ble dette brukt aktivt i propagandaen som et virkemiddel for å vise hvordan Vesten, og særlig Norge, har forfalt moralsk.

– Det blir et effektiv virkemiddel for å sette Russland i en posisjon som beskytter av tradisjonelle verdier. Da bruker man LHBT+-bevegelsen som en kontrast.

FORSKER: Johanne Berge Kalsaas forsker på hvordan Norge fremstilles i russiske medier. Foto: Privat

Sidestilles med pedofili

Kalsaas sier at Rossija 1 er en av TV-kanalene som er hundre prosent underlagt myndighetene.

– TV-kanalene har rett og slett blitt et propagandaverktøy, kanskje mer enn noen andre medier. Det er ingenting tilfeldig som kommer på den TV-kanalen.

– Blir det i russisk media sett på som en svakhet at Nato-lederen deltar i pride?

– Generelt er støtte og aksept sett på som en perversitet. Ofte ser man i russisk propaganda at homofili er sidestilt med pedofili. Det er en måte å delegitimere og undergrave vestlige politikere på. De støtter perverse folk, og da kan man ikke ta dem alvorlig.

For å vise hva de slåss mot

John Færseth er en norsk forfatter og journalist, og har skrevet bøker om både Russland og Ukraina.

FORFATTER: John Færseth har skrevet flere bøker om både Russland og Ukraina Foto: John Berge Færseth

Han sier det er helt naturlig at bilder av Nato-sjefen i pride-tog brukes på russisk TV.

– Dette er ikke spesielt overraskende. Det russiske regimets propaganda har lenge assosiert Vesten med det de mener er seksuell dekadanse og oppløsning av tradisjonelle kjønnsroller.

Han mener innslaget er ment for et russisk hjemmepublikum.

– Trolig vil regimet vise russerne hva man mener man kjemper mot i Ukraina, og hva Vesten vil påtvinge Ukraina og Russland.

– Siden Stoltenberg er sjefen for fienden, blir det helt naturlig at man viser frem dette for å vise hva de står for.

– Sprer det budskapet myndighetene vil

Han beskriver russisk TV som ren propaganda.

– Absolutt. Russiske medier er i dag gjennomkontrollert av myndighetene, og sprer det budskapet som myndighetene vil.

– Hvordan har forholdene vært for LHBT-personer i Ukraina før krigen?

– De har helt klart gått fremover samtidig som det har gått motsatt vei i Russland. Det har vært pride-feiringer i Kyiv i flere år. Riktig nok har de måttet ha politibeskyttelse, men det er likevel en enorm forskjell fra Russland der politiet ville gått ut for å arrestere dem.