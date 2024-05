Her blir det ingen streik

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri om ny overenskomsten for bergindustrien.

Forbundssekretær Frank Toks ledet forhandlingsdelegasjonen og er godt fornøyd med resultatet.

– Det var krevende, men konstruktive forhandlinger, og til slutt fant vi en innretning som gjorde at vi oppnådde et resultat som følger rammen i frontfaget og som gi våre medlemmer økt kjøpekraft. I tillegg fikk vi til en del på tekstdelen, sier Toks.



– Vi fikk blant annet inn tekst som omhandler bruk av digitalt verktøy på arbeidsplassen.



Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til 18.06.24. En samlet forhandlingsdelegasjon anbefaler resultatet.