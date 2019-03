Her berger de tre fiskerne seg opp på skjæret: – Vi vil takke mannskapet på «Stormbull»

– Vi er glade for å være i god behold. Vi vil takke mannskapet på redningsskøyta. De var raskt på stedet og gjorde en god jobb, sier en av de tre fiskerne til NRK.

Alle tre mistet mobiltelefonene sine da de måtte hoppe på sjøen, og er utmattet etter det de har vært igjennom. Nå skal de hvile ut på Fiskarheimen på Røst før de reiser hjem til Møre.

Det var like før klokka 17 tirsdag ettermiddag at den eldre sjarken fikk motorstopp like ved innseilingen til Røst ytterst i Lofoten.

Uten motorkraft og i sterk vind med grov sjø og vind, driver sjarken mot land hvor den grunnstøter. Deretter skjer ting veldig raskt.

Mannskapet rekker å varsle om at båten tar inn vann og er i ferd med å synke.

Like etter klokka 17 får redningsskøyta «Stormbull», som er stasjonert på Røst får en oppkalling fra havaristen. Heldigvis ligger skøyta på stasjonen, og når havaristen på få minutter.

Bare styrehuset som stakk opp

MOTORSTOPP: En eldre sjark fikk motorstopp like ved innseilingen til Røst. Sterk vind og grov sjø gjorde at sjarken drev mot skjær og land. De tre fiskerne om bord måtte hoppe på havet, og klarte å berge seg i land på et skjær. Foto: Redningsskøyta Stormbull

– Da vi kom fram var sjarken allerede forlist. Det var stort sett bare styrehuset som stakk opp, sier styrmann Jan Olaf Johansen på redningsskøyta «Stormbull» til NRK.

Samtidig ser mannskapet tre personer som har hoppet over bord og befinner seg i sjøen. En av dem er i ferd med å berge seg opp på et skjær.

– De skjønte hvor det bar. Den yngste av dem kom seg raskt opp på skjæret og satt klar til å ta imot de to andre.

Redningsskøyta gikk til et lunere sted langs skjæret og fikk satt i land en redningsmann. Deretter ble de tre raskt brakt om bord i redningsskøyta.

Johansen forteller at de tre mennene var både nedkjølte og utmattet etter møtet med det iskalde sjøvannet. De var også forslåtte etter å ha tatt seg opp på skjæret.

– Vi fikk av dem de våte klærne, pakket dem inn i pledd slik at de fikk varmen i seg.

Deretter gikk turen inn til land og til Helsehuset for en sjekk. Her kunne legen konstatere at alle tre var i god behold.

– Kunne gått mye verre

RASK OPERASJON: Redningsskøyta «Stormbull» berget tre fiskere som forliste like ved innseilingen av Røst tirsdag ettermiddag. Foto: John Inge Johansen / NRK

En dag etter havariet er styrmann Jan Olaf Johansen klar på at utfallet av forliset kunne blitt et annet. Ting skjedde nemlig uhyrlig raskt.

– Det var ingen tid til å få på seg overlevingsdrakt. Alle tre fiskerne var iført kjeledress, fullt oljehyre og tunge støvler som de måtte svømme i havet med. Hadde de tre mennene ikke vært svømmedyktig kunne det gått mye verre.

Johansen sier at selv om fiskerne klarte å komme seg på land, har det vært en tøff opplevelse.

– Selv om det ikke var mange meterne inn mot land ble det en strabasiøs tur uten flyteplagg.

Sjarken ligger fortsatt ved skjæret. Onsdag er det bare deler av masta og toppen av styrehuset som er synlig.Båten er sikra med tau, slik at det ikke skal drive av gårde.

– Egentlig er det utrolig at det har gikk så bra, sier Jan Olaf Johansen. Han er også fornøyd med innsatsen om bord i «Stormbull».

– Fra vi slapp tampene på stasjonen og til vi fikk alle tre mann om bord gikk det 13 minutter.