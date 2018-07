Hentet med Sea King-helikopter to ganger på to dager fra samme fjell

En mannlig turgåer i 20-årene har blitt hentet ned ikke én, men to ganger i løpet av to dager og attpåtil fra det samme fjellet.

Turgåeren skal først ha fått problemer da han vrikket ankelen på tur opp på vei opp fjellet Narvtinden på Andopen i Flakstad kommune onsdag kveld. Han ble hentet ned med Sea King helikopter etter at en bekjent av mannen skal ha kontaktet nødetatene.

Natt til fredag skal han ha lagt ut på den samme turen, og igjen fått behov for bistand. Denne gangen skal han ifølge politiet ha vært i ens ærend for å hente noen gjenglemte ørepropper da han skal ha blitt overrasket av tåke i fjellet.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

– Han tok selv kontakt med politiet og ba om bistand til å komme seg ned. Han ble til slutt hentet ned av et Sea King helikopter i et svært bratt område, sier oppdragsleder Cicilie Knutsen i Nordland politidistrikt til NRK.

Mener mange er uforberedte i fjellet

Hovedredningssentralen Nord-Norge bekrefter også at de rykket ut på to oppdrag til det samme fjellet i løpet av de to siste døgnene. Redningsleder Bård Mortensen sier at det er et jevnt sig av slike hendelser på sommeren.

– Det ser vi på denne årstida. Det er mye turister og feriefolk som ferdes i fjellet. Når det blir litt ruskete vær og tåke kan det bli flere som går seg fast, men vi opplever også enkelte lettere skader, sier Mortensen.

Foto: Hilde Dreyer Syversen

Bare i løpet av natten har politiet mottatt fem meldinger om personer som har behov for bistand i fjellene i Nordland.

– Oppfordringa er å sjekke terrenget og værmeldinga, sier Knutsen i politiet.

– Ta forholdsregler

Oppfordringen fra redningsmannskapene er å melde fra hvor man går, og å ta med seg kart, kompass og GPS. Sistnevnte hjelpemiddel er ifølge politiet viktig for å kunne fastslå posisjon i situasjoner med dårlig vær og sikt.

– Mange av turistene er ikke forberedt på hvordan de norske fjellene er. Vi er i en sesong hvor mange er på fjellet, og det følger med at det blir en del aksjoner. Det viktigste for oss dersom uhellet er ute, er å vite hvor folk er, sier hun.

Knutsen presiserer at det er enormt store ressurser som settes i verk ved denne typen hendelser og håper folk tar sine forholdsregler før de legger ut på tur.

Ble vekket av helikopteret

Hilde Dreyer Syversen er oppvokst i området og så situasjonen fra en nærliggende hytte.

– Han gikk opp i 8-halv ni tiden begge gangene, den første dagen pratet vi med han, og så ble vi vekt av helikopteret på kvelden. Spurte hva som hadde skjedd og hva han gjorde der så sent. Han fortalte at han hadde ramlet ned en skrent, sier hun.