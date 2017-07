Henter opp tonnevis av giftige batterier fra havet

– Dette er gamle batterier som er fylt med bly og har ligget på havbunnen i flere år. Plasten vil over tid sprekke, og da kommer blyplatene i kontakt med vannet. Det vil forgifte bunnen og det som lever der, forteller Joachim Holm Barø.

Sammen med to andre seilbåter og et titalls frivillige er han på tokt langs norskekysten. Oppdraget er todelt. De ønsker å nyte det kysten har å by på, samtidig som de vil ta ansvar for miljøet.

Joachim Holm Barø mener det er viktig at de som bruker kysten også tar vare på den. Foto: Andreas Trygstad / NRK

– Vi er her for å seile, surfe og ha det morsomt, men skal vi kunne fortsette med det så må vi også holde strendene og havnene våre ren for søppel og giftig avfall, forteller Barø.

Flere steder langs kysten har de funnet store mengder søppel. I Henningsvær har de blant annet funnet flere tonn batterier på havbunnen, og med dykkere har de nå hentet opp en stor andel av disse.

Flere av batteriene har blitt liggende så lenge at de har begynt å gå i oppløsning. Foto: Andreas Trygstad / NRK

– Slik var tradisjonen

Odd Rane Hovde driver den over 50 år gamle familiebedriften Hovde Maritim på kaia i Henningsvær. Han er glad for at frivillige ønsker å rydde opp i gamle miljøsynder, men vil ikke ta på seg skylden for at de har havnet der.

– Dette er fra båteiere som har tippet de over bord når dem har fått nye batterier. Tradisjonen har jo vært slik bestandig, at ting som ikke kunne skjules ombord ble tippet over rekka og ut av båten, forteller Hovde.

Dyr opprydding

Selv om Barø og de andre plukker opp batteriene frivillig, er det snakk om så store mengder at det er lettere sagt enn gjort å få deponert batteriene. Rolf-Ørjan Høgset antar det totalt kan dreie seg om opp mot 40 tonn batterier, og det er mer enn hva som kan legges igjen i allerede overfylte søppelcontainere i Lofoten.

Rolf-Ørjan Høgset er med på en av seilbåtene som seiler langs kysten for å rydde opp søppel. Foto: Andreas Trygstad / NRK

– 40 tonn batterier som må fraktes til Oslo, blir fort 25.000 kroner bare i transport. Vi har fått estimert kostnaden for å levere det vi har tatt opp her på opp mot 100.000 kroner. De pengene har ikke vi, forteller Rolf-Ørjan Høgset.

Bryggeeiere i Henningsvær støtter likevel engasjementet, og sier at de er villig til å ta kostnadene for gamle miljøsynder.

– Det er ikke vi som er kilden til dette, men vi tar likevel ansvaret og kostnadene her. Det synes vi er greit. Nesten alle som har brygger i Henningsvær sagt seg med på det, og det er veldig bra, avslutter havneeier Hovde.

