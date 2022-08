Festdeltaker til NRK: – Jeg tror mange har med seg en mentalitet fra større byer

Rundt klokken 02.30 natt til torsdag mottok politiet den første meldingen om festing i Henningsvær.

En patrulje ble sendt til stedet, men de klarte ikke å få festdeltakerne til å roe seg ned.

Lars Okkenhaug, fungerende stasjonssjef ved Svolvær politistasjon, sa til NRK at folk var lite samarbeidsvillige.

Det hele endte med at politiet ble nødt til å sende en ekstra patrulje til stedet.

Dagen derpå møter NRK en av festdeltakerne som fortsatt oppholder seg i Henningsvær.

Vedkommende ønsker ikke å stille med navn, men NRK kjenner identiteten.

Personen forklarer hvordan det gikk til at 150 mennesker valgte å ignorere oppfordringer om ro både i forkant av og underveis i festingen.

Hadde et annet fokus

– Vi hørte rykter og det var mange som tuslet dit, sier vedkommende.

– Jeg vet ikke hvem som hadde med seg høyttaler, men det må har vært litt størrelse på den siden det var så mange mennesker.

NRK har fått tilsendt bilder fra en av naboene.

De viser festdeltakere i 5-tiden torsdag morgen.

På et videoklipp høres musikk på relativt høyt volum:

Festdeltakerne stoppet ikke musikken selv om politiet ba dem om å stoppe. En av deltakerne innrømmer at det virker hensynsløst. Du trenger javascript for å se video. Festdeltakerne stoppet ikke musikken selv om politiet ba dem om å stoppe. En av deltakerne innrømmer at det virker hensynsløst.

– Det var ingen som slo av musikken da politiet ga beskjed om at det måtte være ro?

– Nei, det vet jeg ikke. Mitt fokus var et annet sted, sier personen.

Ga seg ikke før på morgenkvisten

Vedkommende sier politiet som ankom var hyggelige og rolige.

Likevel ble det ikke ro på de festglade.

Ikke før klokken 05:30 kunne patruljene meddele at deltakerne var på vei til å gi seg.

Politiet klarte ikke å stoppe fest i Lofoten: – Driter i de fastboende

– Tenkte dere over at det bor 500 mennesker ved siden av, og noen av de skulle på jobb i dag?

– Ja. Nei. Det virker veldig hensynsløst, og det er trist, svarer festdeltakeren og legger til:

– Jeg tror mange har med seg en mentalitet fra større byer, fortsetter deltakeren.

– Da er man vant til at naboen kanskje er vant til det. Men det er ikke slik her. Her er ikke det normalen. Så det blir nok en stor kontrast.

FIKK RO TIL SLUTT: Rundt klokken 05:30 kunne politiet, etter å ha hentet ekstra ressurser til Henningsvær, melde om ro. Foto: OLE JOHAN WIIK / PRIVAT

Mentalitet fra storbyen

Politiet i Nordland sier til NRK at det er naturlig å anta at festdeltakerne som nektet å gi seg hadde deltatt på musikkfestivalen Trevarefest.

I forkant av festivalen har arrangør, politi og Vågan kommune hatt flere møter hvor de har diskutert hvordan de skal unngå situasjoner som dette.

At det likevel ble fest etter festen får arrangøren til å reagere:

– Det er utrolig synd og trist når våre og Henningsværs oppfordringer ikke blir fulgt, sa programansvarlig Erlend Klette til NRK tidligere torsdag formiddag.

ØL I GATENE: De som fikk sove natt til torsdag våknet opp til mye pant i gatene i Henningsvær. Foto: Ole Johan Wiik / Privat

Vågan-ordfører Frank Johnsen (Sp) var også tydelig da han fortalte at det skal bli bedring til neste år.

– Det er veldig synd at slikt oppstår. Det gjør både at Henningsvær og Trevarefest, som jeg til nå har opplevd som vellykket, nå får et dårlig rykte.

Han la til:

– Festingen er ikke direkte knyttet til Trevarefest, så det er litt urettferdig at festivalen skal få skylden for dette. Vi skal ta en dialog med Trevarefest, politiet og innbyggerforeningen. Målet er å få nachspielet ut av Henningsvær til neste år. Det må jo gå an å bo i Henningsvær.

