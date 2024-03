Henlegger mysterium med 100 døde rein

Politiet henlegger sak om reindød på Herøy, skriver de i en pressemelding.

Etter at politiet våren 2022 mottok melding fra Mattilsynet om et betydelig antall døde og syke rein på Herøy, opprettet politiet en sak på forholdet. Politiet har etterforsket saken grundig og samarbeidet godt med Statsforvalteren, Mattilsynet og Veterinærinstituttet, skriver de.

– Etterforskningen har vist at reinen trolig har dødd som resultat av kobberforgiftning, men til tross for grundige undersøkelser har det ikke lykkes å finne kilden til forgiftningen, sier Miljøkrimkoordinator Atle Rokkan.

– Basert på undersøkelsene som ble gjort, blant annet en kildesporingsundersøkelse, er det vurdert som sannsynlig at ulovlig deponering av kobberholdig avfall eller kjemikalier er kilden til forgiftningen av reinen.

Mer enn 100 reinsdyr døde eller ble avlivet av dyrevelferdshensyn.

– Gjennom samarbeidet med de andre involverte etatene ble det tatt flere hundre prøver av jord, planter, sediment og tang over hele Herøy – også på lokasjoner hvor det kunne tenkes at risikoen for kobber- eller kjemikalie-forurensing kunne være forhøyet, sier Rokkan.

Disse prøvene ble analysert og en fant ingen prøvesvar som skulle tilsi konsentrasjoner av kobber som kunne ta livet av reinsdyr.

– Politiet kan ikke med sikkerhet si hva som har skjedd eller hvorvidt det er begått en straffbar handling, og saken henlegges derfor, avslutter Rokkan.